Vicopisano, al Teatro di via Verdi 'Pierino e il lupo in jazz'

Venerdì 29 dicembre, alle 21.15, l'Accademia Musicale Pontedera, che ha una scuola anche a San Giovanni alla Vena, presenta al Teatro di Via Verdi di Vicopisano' Pierino e il lupo in jazz', uno dei suoi spettacoli più entusiasmanti di questo 2023. Non si tratta, infatti, di un arrangiamento o di una trascrizione, ma di una completa riscrittura jazzistica della favola musicata da Prokof'ev, composta dall'insegnante di sassofono e sax dell'Accademia Jazz, Marco Vanni, docente nel Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, che dirigerà il Jazz Septet, insieme alla voce narrante di Lara Giovacchini, regista, attrice e amica di lunghissima data di questa splendida realtà musicale.

I musicisti in scena: Giovanni Baglioni, Manuel Vanni, Tommaso Iacoviello, Giacomo Montanelli, Fabio Salvi, Filippo Pedol, Giacomo Macelloni e Lara Giovacchini. Il direttore è Marco Vanni.