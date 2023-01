'Piero Litaliano' a Pisa, tre serate per ricordare Piero Ciampi

C'è anche Pisa tra le città che hanno voluto aderire al progetto 'Piero Litaliano' lanciato dal Premio Ciampi per ricordare, a 43 anni dalla sua morte, il poeta e cantautore livornese Piero Ciampi. Una manifestazione che interesserà 16 città italiane - da Roma a Milano, da Napoli a Genova, da Firenze a Bologna e molte altre, oltre naturalmente Livorno - e che troverà il suo culmine giovedi 19, data dell'anniversario, con una serie di iniziative in contemporanea come mai era avvenuto in Italia per altri protagonisti della canzone d'autore. Musica, poesia, teatro: questi gli strumenti per omaggiare l'artista livornese, declinati in varie forme e maniere dai molti “amici” di Ciampi e del Premio.



In quest'ottica, anche a Pisa i ciampiani hanno deciso di aderire alla manifestazione in suo onore con ben tre iniziative. Si parte Giovedi 19 al Circolo Caracol con una serata musicale che avrà come protagonisti l'ex Gatti Mézzi Francesco Bottai e, a seguire, Marco Rovelli & L'Innominabile, preceduta alle 19 da un "aperitivo ciampiano" a cura di Guido Siliotto tra chiacchiere, vino, musica e poesia, a cui parteciperanno gli stessi Bottai e Rovelli assieme a Dome La Muerte. Si prosegue sabato 21 allo spazio Sammartino del Cinema Arsenale, quando ci sarà "Piero Ciampi in Jazz" con il trio composto da Andrea Pellegrini (pianoforte), Nino Swing Pellegrini (contrabbasso) e Michele Vannucci (batteria), i quali proporranno il loro repertorio composto dalle canzoni di Ciampi in chiave jazz. A chiudere il programma, domenica 22, sempre al Sammartino, in scena "Inciampi" di Marco Di Stefano (voce e tromba), con Tanya Khabarova (azioni) e Nicola Campanile (chitarra).



Piero Ciampi è stato una figura unica nel panorama della canzone d'autore: poeta autentico, voce sincera, personalità scomoda, apprezzato dai colleghi e amato in maniera viscerale dai fans, tuttavia non ottenne il successo che avrebbe meritato e cadde nell'oblio all'indomani della sua scomparsa, oblio dal quale il premio Ciampi ha contribuito non poco a sollevarlo, con un costante lavoro di divulgazione della sua opera, tanto che proprio in questi giorni sarà finalmente ristampato il suo disco “Dentro e fuori”, mentre a giugno dell'anno scorso è tornato disponibile l'album realizzato negli anni Sessanta da Lucia Rango con le sue canzoni, ora arricchito con un inedito duetto. Ma non finisce qui, perchè per il Premio Ciampi - dopo la lunga pausa imposta dal Covid -, “Piero Litaliano” è solo la prima delle iniziative in programma quest'anno, che culmineranno a novembre con la serata finale a Livorno, che vedrà la premiazione dei vincitori del concorso nazionale per brano inedito e cover, il cui bando è già scaricabile dal sito ufficiale www.premiociampi.it.