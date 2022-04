Pillole di genere - Da oggi lo sai

Da una medicina "generica" ad una medicina "genere - specifica"

Donne e uomini sono diversi: si ammalano in modo diverso e si curano in modo diverso. Sembrerà di aver scoperto l'acqua calda, ma la realtà è che da secoli la salute della donna è stata oggetto di studio solo per ciò che concerne il suo ruolo riproduttivo, tralasciando tutto il resto.

Per tutte le altre patologie, fino alla fine del secolo scorso, la medicina ha ritenuto sufficiente studiare l'anatomia maschile e considerare la donna soltanto una versione più piccola dell'uomo.



Ma la donna non è un piccolo uomo:

I farmaci su uomo e donna hanno spesso effetti differenti.

Il cuore e i polmoni si ammalano in maniera diversa.

Il cervello ha una #biochimica diversa e ciò porta ad un'insorgenza diversa di patologie neurologiche.

L'osteoporosi non è prerogativa solo della donna, e nell'uomo ha conseguenze più gravi.



Questi sono solo alcuni dei concetti cardine della medicina di genere ma c'è molto altro da dire. E molti sono i percorsi di salute già attivi sul territorio e su cui vale la pena informarsi!



Se ne parlerà Mercoledi 20 aprile, alle 18:00 presso la Biblioteca comunale di Cascina Peppino Impastato

Interverranno la Dott.ssa Mojgan Azadegan, responsabile del Centro Coordinamento Regionale Medicina di Genere, la Dott.ssa Maria Teresa Caputo, cardiologa presso Clinica Universitaria Ospedale Santa Chiara Pisa

Evento organizzato da Farmacie Comunali di Cascina e Comune di Cascina



La campagna proseguirà poi in modalità digitale sui canali social delle Farmacie Comunali di Cascina con la pubblicazione di video interviste a medici specialisti che forniranno pillole informative sui principali argomenti della medicina di genere.