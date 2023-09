Pineto in musica: natura & vinili

Natura & vinili: venite a scoprire i pomeriggi musicali del Pineto!



Domenica 17 settembre, nel cuore della pineta di Marina di Pisa, Mr. Cheto diffonderà fra gli alberi la sua selezione musicale in vinile: dal soul al funk al reggae, dai ritmi africani a quelli brasiliani e caraibici.



Marco Chetoni, detto Mr. Cheto, è un dj e collezionista di vinili pisano. Fondatore nel 2010 del progetto Dodo Beat Music, a base di sonorità vintage in 45 giri, dal 2023 è responsabile anche del nuovo progetto Soul Wine, che si occupa di vini e musica in vinile.

I suoi dj set spaziano tra vari generi di tante parti del mondo.



Durante l’esibizione sarà possibile approfittare delle nuove proposte del ristoro… in edizione limitata!



*in caso di maltempo l'evento verrà posticipato.