'Pinocchio around the Park' nel suggestivo Parco di San Rossore

Una passeggiata artistica in trenino sulle tracce di Pinocchio all'interno del Parco di San Rossore. Si chiama 'Pinocchio around the Park' ed è molto di più di uno spettacolo. È un originale site specific, ideazione e coreografia di Flavia Bucciero, realizzato con la collaborazione del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, che sabato 11 settembre regalerà al pubblico la grande emozione di vivere la danza nella magica atmosfera di una incantevole area naturale protetta.

Il ritrovo è previsto alle 17.30 alla rotonda delle Cascine Vecchie. Gli spettattori saliranno a bordo del trenino che attraverserà il Parco con la guida esperta dell'attore Massimo Risi. Nelle soste previste assisteranno alle performances di danza interpretate dai danzatori Leila Ghiabi, Pauline Manfredi e Fausto Paparozzi. I luoghi che faranno da palcoscenico alle esibizioni sono gli stessi che hanno fatto da sfondo a 'Pinocchio on the road', la produzione video virtuale, interattiva, navigabile a 360° di Con.Cord.D.A./Movimentoinactor che sarà nuovamente fruibile sulla piattaforma web on demand On Theatre.tv. Gli spettatori riceveranno in omaggio il codice che permetterà loro di connettersi alla piattaforma e dal 11 settembre in poi, potranno farlo tutti coloro che non potranno partecipare all'eventi.

L'ingresso a 'Pinocchio aroun the Park' è gratuito. Il biglietto per il percorso in trenino, acquistabile sul posto, è di 6 euro. Si consiglia di scaricare sul cellulare l'app del Parco di San Rossore per poter seguire i propri spostamenti sulla mappa del Parco. Dato il limite di 50 posti e nel rispetto delle normative anti-Covid, è richiesta la prenotazione all'indirizzo: navigarte.info@ gmail.com e il possesso del Green Pass.

Info e prenotazione: Teatri di Danza e delle Arti - Corte Sanac 97/98 - Pisa. (+ 39) 050 501463 - Obbligo di Green Pass e di prenotazione per tutti gli eventi, compresi quelli a ingresso gratuito. Pagine Facebook e Instagram NavigArte.