Pinocchio danza sulle Mura

Sabato 4 e domenica 5 giugno nell'inaspettato scenario delle Mura di Pisa l’attore Massimo Risi condurrà un incredibile ed entusiasmante itinerario di danza e teatro in quota, attraverso alcune tappe della storia di Pinocchio di Carlo Collodi. Dalla creazione del famoso burattino all'incontro con Geppetto, passando da quei due furbacchioni del Gatto e della Volpe, fino alla Fatina dai capelli turchini ed all’incorreggibile Lucignolo: le mirabolanti avventure di Pinocchio raccontante in un percorso appassionante e coinvolgente. La performance si sviluppa in due percorsi diversi e complementari, uno con partenza da Piazza dei Miracoli verso Torre Piezometrica, l’altro con partenza dalla Torre Piezometrica e arrivo alla Torre di legno sui lungarni.

Tre le partenze al giorno: alle 11 e alle 18.30 da piazza dei Miracoli (primo percorso), alle 16 da Torre Piezometrica (secondo percorso).

Biglietto a 10 euro comprensivo di ingresso sulle Mura e con il quale si può assistere a due percorsi differenti nello stesso giorno. La partenza di sabato alle 11 è riservata alle scuole. Posti limitati, info e prenotazioni (1,50 euro diritto di prevendita) sul sito www.muradipisa.it, al link https://bit.ly/muradanza, chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura

I protagonisti sono i danzatori/interpreti della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor: Leila Ghiabbi, Alice Covili, Iolanda Del Vecchio, Fausto Paparozzi.

L’ideazione e la coreografia sono di Flavia Bucciero, le musiche originali di Antonio Ferdinando Di Stefano. Pinocchio on the Walls (Pinocchio sulle Mura) nasce dalla collaborazione tra CoopCulture, Itinera, PromoCulture ed il Consorzio Coreografi Danza d’Autore Con.Cor.D.A., residenza artistica della Toscana.