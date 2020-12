La rassegna di teatro in digitale del Teatro Nuovo, sostenuta dalla Fondazione Pisa, ospita un momaggio alla celebre favola di Pinocchio. Sabato 2 e domenica 3 gennaio, alle ore 21.30, verrà proiettato in streaming tramite piattaforma Zoom, Pinocchio Game, della compagnia Movimentoinactor/Con.Cor.D.A, diretta da Flavia Bucciero. L'evento verrà proiettato anche sabato 2 gennaio alle ore 7.30 PM fuso orario di New York, corrispondenti alle nostre 1.30, per permettere anche a chi sta oltreoceano di passare una serata teatrale. L’iniziativa, richiesta e sostenuta da alcuni coreografi degli USA, apre le porte ad un’importante interazione artistica internazionale che si sposa con il plot dello spettacolo.

La celebre storia di Collodi viene riletta in chiave contemporanea, mettendo al centro la più che mai attuale questione del nostro intricato rapporto con il virtuale. Ed è così che un bambino si perde nei meandri irreali di un videogame e, giocando, perde i contatti con la realtà, venendo risucchiato dal computer. Entra così in una realtà parallela, fatta di burattini virtuali, in cui lui stesso è burattino tra burattini. Si succedono personaggi divenuti ormai simbolici per l’immaginario universale: il grillo parlante, la fatina, mangiafuoco, il gatto e la volpe, lucignolo e tanti altri, ognuno portatore di una sua morale o antimorale.

Manca all’appello Geppetto, perché il vero padre di questo pinocchio è la stessa realtà virtuale. E così una delle favole più classiche e amate diventa un modo per riflettere su questo nostro padre digitale. Come ogni bravo pinocchio contemporaneo, il protagonista attraverserà molte disavventure, fino ad uscire da questo tour elettronico, ritornando finalmente bambino. Leila Ghiabbi, Fausto Paparozzi, Laura Feresin ed Elisa Paini saranno i danzatori e interpreti di Pinocchio Game, con alle luci Riccardo Tonelli; musica originale di Antonio Ferdinando Di Stefano; la messa in scena visiva di Valerio Ciminelli; con Davide Sereni al canto e contributi musicali di Chiara Pastorino.

I biglietti, a 10 euro, si possono acquistare dal sito del Teatro Nuovo di Pisa. Per ulteriori informazioni: 392.3233535.