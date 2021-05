'Pinocchio on the road' in versione 4.0 alla scoperta di una Pisa inedita

Da oggi lo spettacolo 'Pinocchio on the road' della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor è online sulla Piattaforma On Theatre TV, un originale evento digitale e interattivo, adatta ad un pubblico di ogni età.

Questa versione 4.0 di 'Pinocchio on the road', liberamente ispirato al Pinocchio di Carlo Collodi, è anche un modo originale per scoprire la città di Pisa attraverso una inedita esperienza visiva e di navigazione online.

Lo spettacolo realizzato sulle coreografie di Flavia Bucciero ed interpretato dai danzatori: Leila Ghiabbi, Elisa Paini, Laura Feresin, Pauline Manfredi e Fausto Paparozzi, nato da una produzione per il Teatro 'Pinocchio Game', è stato, infatti, completamente ripensato in forma di site-specific e interamente riprogettato per una fruizione virtuale e interattiva attraverso il computer, lo smartphone, il tablet e sarà disponibile sula Piattaforma On Theatre TV.

I biglietti dell’evento di visione virtuale interattiva, diviso in 5 parti, saranno acquistabili sulla piattaforma On Theatre https://www.ontheatre.tv/ a partire dal 21 maggio 2021 e sarà visibile ad un costo complessivo di €6,50, a partire dal 28 maggio e per la durata di circa un mese.

Le immagini del videoartista Valerio Ciminelli ricercano una visionarietà, stratificazione di segni di un immaginario collettivo suscitato dalla storia di Collodi, attraverso l’uso dei linguaggi multimediali. La musica dello spettacolo utilizza sia sonorità elettroniche, sia musica strumentale ed è costruita in maniera originale dal musicista e compositore Antonio Ferdinando Di Stefano. Il rap finale è scritto e cantato da Davide Sereni, i contributi vocali sono di Chiara Pastorino.

'Pinocchio on the road' è una produzione interattiva virtuale del Consorzio Coreografi Danza d’Autore, Residenza Artistica della Regione Toscana-Rete R.A.T., che può essere ripensato e ricostruito per qualsiasi città e location museale, artistica, paesaggistica in ambienti chiusi o all’aperto. Le riprese effettuate al Teatro Nuovo di Pisa sono di Simone Tognarelli, le luci di Riccardo Tonelli. Le riprese e montaggio in 3 D sono di Andrea Lippi.

SPETTACOLO COMPLETO su Piattaforma On Theatre TV: https://www.ontheatre.tv/