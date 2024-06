'Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone', Maurizio de Giovanni presenta il suo nuovo libro alla Camera di Commercio di Pisa

La libreria Fogola giovedì 20 giugno alle ore 18.00 organizza in Sala Ricci della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest sede di Pisa (Piazza Vittorio Emanuelle II, 5) la presentazione del libro di Maurizio de Giovanni 'Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone' (Einaudi).

Dialoga con l'autore la giornalista pisana Chiara Cini.

Il libro

Sotto un diluvio che non concede tregua, circondati da nemici e nonostante dolorosi problemi personali, i formidabili poliziotti del commissariato di Pizzofalcone si districheranno fra segreti, ipocrisie, rancori. Arrivando a scoprire una verità quanto mai inaspettata.

"Non smetterà mai di piovere. Continuerà per sempre. Non sarà più possibile uscire all’aperto, l’acqua salirà, raggiungerà i piani alti dei palazzi, tutti moriranno e l’umanità si estinguerà insieme agli animali in terra. Sopravvivranno solo i pesci. Non smetterà mai di piovere, e non importa. Sarà meglio, anzi, così questa maledetta città si laverà, alla fine".

Leonida Brancato era stato un penalista imbattibile. Il re del cavillo, lo chiamavano. Quando era andato in pensione, in procura avevano fatto festa. Da anni non si sapeva più nulla di lui, ma ora qualcuno lo ha ucciso e ha infierito sul suo cadavere. Un omicidio che appare privo di movente e che mette di nuovo alla prova i Bastardi.