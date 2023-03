Pippo e Beppe - Festa popolare dei due giuseppe - Programma di musica risorgimentale

Domenica 19 marzo ore 17.00 Domus Mazziniana - Via M. d'Azeglio 14



Nel corso del Risorgimento, in particolare negli ambienti popolari, a partire dagli anni successivi all’esperienza rivoluzionaria del 1848 e della Repubblica Romana del 1849 iniziò a diffondersi una particolare devozione per la festa di San Giuseppe, festeggiata il 19 marzo. La tradizionale festività cattolica veniva infatti a rivestirsi di un nuovo significato patriottico e rivoluzionario grazie ad una curiosa coincidenza.



Giuseppe era infatti il nome sia di Garibaldi sia di Mazzini. La festa diventava così l’occasione per ricordare i due patrioti. La tradizione di organizzare veglie fino a notte fonda intorno a falò accessi per celebrare la ricorrenza fecero il resto per trasformare la ricorrenza religiosa in una vera e propria festa popolare.



In occasione del 175° anniversario dei moti rivoluzionari del 1848 abbiamo voluto ricordare quella tradizione recuperandone lo spirito popolare e giocoso – San Giuseppe era anche una sorta di estrema propaggine di carnevale in piena quaresima, proponendo, grazie alla disponibilità della Corale I Garibaldi d’assalto, un programma che recupera l’anima musicale più popolare del nostro Risorgimento

La Corale Garibaldi d’Assalto è un coro militante, specializzato nel canto sociale, della Livorno ribelle, dal Risorgimento alla resistenza. Costituito nel 2013, si propone di mantenere vivo, il patrimonio storico-canoro delle classi popolari e la tradizione della musica politica e militante



Il Programma



La Carmagnola livornese (1794)



E' semo livornesi – veri repubbriàni (stornelli del 1796 e del 1848)



Numi voi foste spietati (per i congiurati repubblicani di fine Settecento)



Or che innalzato è l'albero (l’ Inno all’albero, canto rivoluzionario, secondo la tradizione molto amato da Mazzini)



Dove sei tu, Fioretto canto popolare svizzero, trascritto da Mazzini (Solista)



Metternicche (centone popolare di scherno dell’odiato principe)



Se il papa è andato via, buon viaggio e così sia (l’altro inno di Mameli…)



E a Roma a Roma / ci sta un papa (canto garibaldino piemontese)



La tresca nefanda (centone livornese, completo dei testi ritrovati)



La Marseillaise des sacristains (centone dei volontari francesi, difensori della Repubblica Romana, per dileggiare il loro compatriota, generale Oudinot)



La Marsigliese del Viva Maria (canto reazionario delle bande aretine)



Stornelli di Francesco Dall'Ongaro (solista)