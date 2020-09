Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 12 e 13 settembre

Ecco gli eventi per questo fine settimana:

Concerti

“'Pisa Jazz' e 'Pisa Folk' il 12 e 13 settembre 2020 Eventi a Pisa

„'Pisa Jazz' e 'Pisa Folk' a Ghezzano

'Pisa Jazz' e 'Pisa Folk' il 12 e 13 settembre 2020 Eventi a Pisa

„Le storiche rassegne pisane 'Pisa Folk' e 'Pisa Jazz', giunte ormai rispettivamente alla 18° e 10° edizione, approdano al 'Settembre Sangiulianese', tradizionale rassegna di fine estate del Comune di San Giuliano Terme, quest'anno dedicata alla musica, alla letteratura, al teatro e al territorio.

Escursioni

Trekking a San Rossore fino al mare

trekking a san rossore fino al mare Eventi a Pisa

„ Escursione settembrina nella tenuta animata dai rituali amorosi dei Daini fatti di lotte scenografiche e barriti lontani.

“ Fiere

Festival Internazionale dello Street Food Eventi a Pisa

„Festival Internazionale dello Street Food“

Festival Internazionale dello Street Food Eventi a Pisa

„ppuntamento per i più golosi in cui, ogni tappa, avrà come protagonisti oltre 20 Chef su strada, che difendono con caparbietà e orgoglio i loro street food.

Incontri

Visita guidata a San Miniato

visita guidata a san miniato, la città del tartufo Eventi a Pisa

„Visita guidata della città di Federico Barbarossa, famosa in tutto il mondo per il Tartufo Bianco e godere di una delle viste più belle della toscana dalla sommità della Rocca.“

'I racconti di Mary Shelly'

i racconti di mary shelley Eventi a Pisa

„Visita teatralizzata nelle eleganti e romantiche sale dei Bagni di Pisa , le avventure e le scoperte che fece tra Pisa e San Giuliano Terme.soggiornodove Mary che racconterà il suo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“