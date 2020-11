Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi del 7 e 8 novembre

Gli appuntamenti per questo fine settimana:

"pisa e l'oriente": visita guidata

„Visita alla scoperta di Pisa e dei suoi legami con l’Oriente islamico e quello latino tra l’XI e il XVI secolo, tra arte, storia, mercanti, crociati, cavalieri e corsari.

'I palazzi di Pisa': da Piazza dei Cavalieri al Lungarno

„Piazza dei Cavalieri, come testimoniano gli edifici ancor oggi presenti, fu il centro politico ed amministrativo della città in epoca medievale, ma durante la dominazione fiorentina alcuni suoi tratti cambiarono; appuntamento per scoprire importanti palazzi cittadini che

nascondono storie curiose.

Da Monte Castellare al complesso monastico della Mirtea

„Incontro che partirà dal Centro Visite Monte Castellare, proseguirà verso il passo di Dante per poi andare alla scoperta della Vetta Monte Faeta ed al complesso Monastico della Mirteta, risalente al 1100 DC.