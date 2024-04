Pisa alla ricerca del Medioevo inventato - Visita guidata Riscopriamo Pisa

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Sabato 13 aprile alle ore 15.30 partirà il tour 'Pisa alla ricerca del Medioevo inventato'.

Punto d'incontro: Piazza Duomo 7 presso Ufficio Turistico del Comune di Pisa. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.

Un tour che è anche un gioco, una caccia al tesoro, una ricerca del vero e del falso nell’immagine di Pisa, così tanto innamorata del suo medioevo da reinventarne un altro tutto di fantasia, nei secoli a seguire, e a spargerne le tracce nei luoghi più impensati. Di questo medioevo inventato tutto pisano i partecipanti andranno alla ricerca, si divertiranno da bravi detective a scoprire il ”falso” imparando a distinguerlo dal vero e alla fine ad apprezzarlo come manifestazione anch’essa genuina dell’anima della nostra città.



Il percorso che parte dal nucleo più significativo della città, quello di Piazza del Duomo, per terminare in una lunga passeggiata sul Lungarno Galilei sulla sponda opposta dell’Arno, si dipanerà, attraverso via Santa Maria nella zona della chiesa di San Sisto e di Piazza Cavalieri, passando poi per Borgo; da qui i partecipanti scenderanno verso lungarno Mediceo fino all’antico palazzo Medici, attraverseranno ponte della Fortezza fino ad arrivare alla stupenda chiesa di Sansepolcro. Qui terminerà il tour.