Continuano i tour guidati con l’iniziativa RiscopriAmo Pisa, avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 25 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma. In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del partecipante e la data del tour.

Il tour in partenza domenica 26 dicembre 2021 alle ore 15.00 ha come titolo 'Pisa altera Roma. Un itinerario archeologico alla riscoperta della Pisa romana'. La visita inizierà con l’illustrazione dei materiali di reimpiego di cui è costellata la Cattedrale di Pisa, per poi arrivare fino ai cosiddetti 'Bagni di Nerone', resti delle terme di epoca imperiale e, attraverso l’area della città antica, proseguirà infine alla ricerca dei resti materiali della civiltà romana nascosti nel tessuto edilizio urbano.

Meeting Point: Piazza Duomo 7 presso ufficio turistico del comune di Pisa. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.