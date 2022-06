Tutti gli appuntamenti di 'Pisa Art Week'

Mostre, vernissage, laboratori, aperitivi, proiezioni a ingresso gratuito. Un unico filo conduttore: l'arte è per tutti. Si avvicina il debutto di Pisa Art Week. Musei e gallerie che si apriranno alla città e ai pisani. Un festival che sin da questa prima edizione, organizzata e promossa dall'associazione Athena, vuole dimostrare che l'arte è e può essere davvero di tutti. Così 'Pisa Art week' nasce con il contributo e il patrocinio del Comune di Pisa, il contributo e la collaborazione di Confcommercio Pisa, Camera di Commercio di Pisa – Terre di Pisa, Consiglio regionale della Toscana. Tra i partner anche il Pisa Calcio e Assicurazioni Generali.

Ecco il programma:

Venerdì 3 giugno

Ore 18: inaugurazione mostra a cura dell’associazione 'Il corno francese blu' al Museo delle Navi Antiche (Lungarno Simonelli)

Ore 18:30: 'Colorful Aperiart', con esposizione di Francesco Fornaini al boutique hotel The Rif (Via Andrea Pisano)

Ore 20:30: proiezione del lungometraggio 'The universe of Keith Haring' al cineclub Arsenale

Sabato 4 giugno

Ore 10: Inaugurazione mostra a cura dell’Accademia Alma artis all’interno della Domus Mazziniana

Ore 17: Vernissage della collettiva di pop Art all’Antonella Scarfone gallery (Lungarno Gambacorti)

Ore 19: aperitivo con stampa e partner all’ars Café & Bistrot

Domenica 5 giugno

Ore 10: attività per bambini Kamishibai a cura dell’associazione ArteBambini, ritrovo alla libreria 'Gli anni in tasca' (lungarno Pacinotti)

Ore 17: visita guidata allo Studio Gennai di arte contemporanea (via San Bernardo)

Per tutta la durata dell'evento sono previste visite guidate gratuite al Museo di Palazzo Reale e al Museo di San Matteo.