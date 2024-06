Pisa Art Week: il programma della seconda edizione

Pisa è pronta a trasformarsi in una galleria diffusa, aperta e alla portata di tutti. Giovani, adulti, bambini.

La seconda edizione di Pisa Art Week si svolgerà dal 7 al 9 giugno e coinvolgerà tutta la città.

Lo spazio espositivo principale – vera officina di arte e design, ad ingresso libero dalle 10 alle 20 – saranno gli Arsenali Repubblicani che si affacciano sui lungarni. Qui verranno ospitate le opere di quattro artisti con stile e ispirazione diversa ma con un punto di riferimento comune: l’arte classica, declinata in modo personale. Durante la tre giorni gli artisti proporranno le loro opere e ne realizzeranno di nuove in estemporanea.

Il percorso sarà arricchito da una serie di mostre e installazioni distribuite nelle gallerie cittadine animate da eventi ed occasioni di incontro.

Pisa Art Week è organizzata dall’associazione Athena insieme a Confcommercio Provincia di Pisa e la compartecipazione di Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, il patrocinio della Regione Toscana e la collaborazione di una fitta rete di sponsor e partner.

Il programma di 'Pisa Art Week' dal 7 al 9 giugno

Venerdì 7 giugno

Ore 18.30 – Arsenali Repubblicani. Inaugurazione e taglio del nastro con autorità e partner

Ore 19.30 – Arsenali Repubblicani. Esibizione compagnia D.A.R. in “Lost in the stars” con le coreografie di Massimiliano Terranova, una bellissima collaborazione della Scuola Danza Ghezzi di Pisa con la scuola Maxballetacademy. Sarà presentato un estratto dello spettacolo andato in scena lo scorso 23 marzo a Firenze.

Sabato 8 giugno

Ore 10 – Arsenali Repubblicani. Apertura fino alle 20 – Ingresso libero

Ore 10.30 – Arsenali Repubblicani. Laboratorio “Creativity Lab Kids” in lingua inglese per bambini dai 4 ai 7 anni. In collaborazione con la English British School di Pisa. Necessaria la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite

Ore 16-19 – Antonella Scarfone Art Gallery (Lungarno Gambacorti). Vernissage “I colori della terra” (ingresso libero). In esposizione le sculture di: Giovanni Balderi, Jana Büttner, Ule Ewelt, Ferruccio Maierna, Olga Prokop, Paolo Staccioli. E i quadri di Allén, Rosso Emerald Crimson, De Felice, Gennifer Deri, Rossana Borzelli, Kicki Edgren, Angelo Giordano, Filippo Manfroni, Paolo Medici, Carlo Romiti.

Ore 18 – Roots Gallery (Corte San Domenico). Live performance dell’’artista londinese Maria Gvardeitseva dal titolo “Nights You Spent without Me, or Anthropometries de L’epoque de Misogynie”. Ingresso libero. Sarà visitabile il progetto collettivo «Proprietà privata» dedicato al tema del corpo, dei diritti umani, della dittatura della medicina, della oggettificazione dei corpi maschili e femminili. Artisti partecipanti: Angela Catucci, Aurelio Paolino, Belinda Biancotti, Chantal Invernizzi, Chiara Mannarà, Duo Adma (Adriana Giannini e Mariano Paternoster), Giulia Consorti, Giuse Iannello, Graziella Romeo, LABEN, Ljdia Musso, Maria Gvardeitseva, Matteo Verre, Nadzeya Naurotskaya, Nelya Akimova (NELYA-NAKI), Rodika Ioniak, Pier Luigi Teani, Veronica Gresia, Wanling Mo.

Domenica 9 giugno

Ore 10 – Arsenali Repubblicani. Apertura fino alle 20, ingresso libero.

Ore 18.30-20 – Ars cafè (Corso Italia). Laboratorio Paint & Wine, i partecipanti potranno dare sfogo alla propria creatività dipingendo con la guida di un esperto, mentre sorseggeranno un buon calice di vino o un cocktail.

Il Manifesto

La firma è di Jacopo Ascari, fondatore di Atelier Ascari, studio di illustrazione a Milano. L’Atelier vanta decine di pubblicazioni e collaborazioni, con focus specifico nei settori Moda, Luxury, Architettura e Design. Al centro del suo lavoro un’attenzione specifica al tema della rappresentazione della città, dell’architettura, del progetto di Moda e della Bellezza, sempre orgogliosamente “massimalista” e barocco.

La curiosità

Cristina Licari Beauty è il primo centro estetico ecosostenibile in Italia e durante la Pisa Art Week proporrà uno smalto rosa dedicato alla manifestazione, oltre a trattamenti “ad hoc”.

L’anteprima

Nello spazio degli Arsenali Repubblicani ci sarà anche un angolo dedicato al design (grazie agli allestimenti firmati Mobilcasa), filo conduttore che sarà al centro della terza edizione (2025) di Pisa Art Week.