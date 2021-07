Pisa, atelier dell'arte medievale e non solo

Il tour ha durata 1.15h. Contattate la guida turistica per l'orario di inizio

Quando Dal 10/07/2021 al 10/07/2021 Il tour ha durata 1.15h. Contattate la guida turistica per l'orario di inizio

Il luogo d’incontro è presso Porta Nuova, in Piazza Manin, con un tour che si propone di mostrare Pisa, partendo dalla celebre Piazza dei Miracoli, non solo dal punto di vista storico-artistico, ma anche con aneddoti legati a questa splendida città, un tempo Repubblica Marinara.

Verranno analizzate le mura che cingono la piazza, la Cattedrale, il Battistero, il Camposanto Monumentale e infine la Torre Pendente, di cui i paetecipanti scopriranno i motivi della pendenza e il suo significato simbolico.

Il tour proseguirà nelle vie del centro di questa città, sede universitaria dal 1343, dove ancora oggi si possono ammirare le case-torri, per raggiungere il cuore di Pisa rinascimentale, Piazza dei Cavalieri, straordinario esempio di architettura fiorentina, realizzata da Giorgio Vasari sotto la committenza dei Medici.

La piazza accoglie inoltre la prestigiosa Scuola Normale Superiore, fondata da Napoleone, dove si sono formati diversi Premi Nobel e il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, deceduto nel 2016.

Il tour ha durata 1 ora e 15 minuti.



Gallery



Il costo è 12 euro a persona, gratuito per i bambini di età inferiore a 11 anni e include la visita della Cattedrale. Si richiede la presenza di almeno due persone adulte affinché il tour abbia luogo. Per orari e prenotazioni contattate Gianmarco 346 8452439

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...