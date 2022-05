Pisa-Benevento sul maxischermo al Giardino La Nunziatina

Tifosi nerazzurri ancora con il fiato sospeso e sempre più vicini alla squadra per il match Pisa – Benevento che, come per l’andata delle semifinali dei play off di Serie B, andrà in diretta sul maxischermo al Giardino La Nunziatina.

Sabato 21 maggio alle 18 il giardino vicino a Corso Italia sarà di nuovo aperto alla città, per chi non potrà seguire la partita all’Arena Garibaldi.

L’ingresso è gratuito. Per la prenotazione dei posti rivolgersi invece al giardino o telefonare al 338 759 6670.