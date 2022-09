Orario non disponibile

Quando Dal 29/09/2022 al 02/10/2022 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Quattro giorni di festa tra musei e Lungarni pisani per il Ventennale del Pisa Book Festival, la fiera nazionale dell’editoria indipendente tra le più longeve d’Italia e della Toscana. Da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre il PBF riporta a Pisa il suo gioioso fiume di libri, lettori e grandi autori.

La rassegna, ideata e diretta dall’editrice Lucia Della Porta, è sostenuta da Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Acque Spa, Camera di Commercio; collaborano a questa edizione Museo delle Navi Antiche di Pisa, Museo di Palazzo Blu, Università di Pisa, Cna Editoria. Media Partner sono Rai Cultura e Rai Radio 3. L’ingresso a fiera ed eventi è libero e il programma è consultabile sul sito www.pisabookfestival.it.

Quartier generale della fiera è il complesso degli Arsenali Repubblicani, con gli stand di 90 editori espositori: qui, per giovedì alle 15.30, è fissato il taglio del nastro con istituzioni e partner.

Gli incontri con gli autori, i laboratori e le masterclass, oltre 100 in 4 giorni, saranno ospitati nelle sale del Museo delle Navi Antiche, nell’Auditorium del Museo di Palazzo Blu e, per la prima volta da quest’anno, nella chiesa di San Vito sul Lungarno.

Tra altre novità del PBF 2022 - Edizione del Ventennale c'è il doppio debutto del formato Art Book, dedicato all’arte e all’illustrazione, nel Museo di Palazzo Blu, e del palinsesto di incontri organizzato da CNA Editoria per riflettere sull’editoria indipendente e le nuove forme di comunicazione.

Tra venerdì e domenica, nella moltitudine di eventi si segnalano gli incontri con autori ed esperti di storia della Russia e dell’Ucraina, l’omaggio alla poesia di Renato Minore (“Ogni cosa è in prestito”, La Nave di Teseo) in conversazione con l’italianista Alberto Casadei, il ricordo di Giovanni Falcone affidato a Felice Cavallaro (“Francesca. Storia di un amore al tempo di guerra”, Solferino) e l’omaggio a due grandi della letteratura italiana del Novecento, Giuseppe Prezzolini (a 40 anni dalla morte) e Leonardo Sciascia. Ne discuteranno rispettivamente il giornalista e saggista Gennaro Sangiuliano e Joseph Farrell, autore della prima grande biografia in lingua inglese dello scrittore siciliano.