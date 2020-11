'Pisa Book Festival' on line

‘Pisa Book Festival’ va online. In diretta da Palazzo Blu di Pisa dal 3 al 6 dicembre quattro giorni di incontri, masterclass, letture e visite guidate sul canale YouTube e sul profilo Facebook del Festival.

La diciottesima edizione si apre ‘Nel Segno di Dante’ con la Lectio Magistralis di Alberto Casadei. Da giovedì 3 a domenica 6 dicembre, in diretta sui canali Youtube e Facebook, ritorna il Pisa Book Festival, il tradizionale appuntamento d’autunno con la lettura e l’editoria indipendente. La rassegna prevede un nuovo formato interamente online e quattro giorni di dirette da Palazzo Blu, l’antico palazzo nobiliare diventato museo e gestito dalla Fondazione Pisa: dalle 10 alle 20, otto incontri quotidiani, sessanta grandi nomi fra autori e traduttori, e una varietà di pillole di libri e visite guidate in uno dei musei più belli della Toscana.

Da diciotto anni protagonista nel panorama delle fiere nazionali dedicate all’editoria, il Pisa Book Festival propone come sempre ai suoi visitatori, quest’anno virtuali, un ricco programma di conversazioni, dibattiti, letture e pillole di libri. Partner e sostenitori della manifestazione sono la Fondazione Pisa, Palazzo Blu, la Regione Toscana, il Comune di Pisa e la Camera di Commercio.

Paese Ospite di questa edizione sarà l’Italia, l’Italia di questi giorni bui che si vuole illuminare con i libri, ricordando la sua storia e la sua grande letteratura. Ecco perché la prima giornata, quella di giovedì 3 dicembre, sarà aperta alle 10 dalla Lectio Magistralis di Alberto Casadei, ‘Nel segno di Dante’. Nei giorni successivi altri appuntamenti da non perdere, perché raccontano di ‘rinascita e rigenerazione’, sono quelli con Lina Bolzoni e Nicola Gardini, che parleranno di arte e lettura nel Rinascimento; la conversazione con Salvatore Veca, che presenta il volume di ricordi ‘Prove di Autoritratto’ (Mimesis), scritto con Sebastiano Mondadori; e l’incontro con Michele Marziani, lo scrittore filosofo che parlerà del suo ultimo libro ‘Lo sciamano delle Alpi’ (Bottega Errante Edizioni).

Interessante il dibattito tra i filologi Luca Serianni e Fabrizio Franceschini, sull’originale manuale di Fiammetta Papi, ‘La lingua italiana in 100 date’ (Della Porta Editori). La storia d’Italia fa capolino con Valeria Palunbo, che racconta il Novecento attraverso le opere delle maggiori scrittrici italiane nel volume ‘Non per me sola’ (Laterza), mentre lo storico dell’antichità Arnaldo Marcone ricostruisce l’atmosfera culturale italiana nel momento del passaggio dalla dittatura fascista alla repubblica democratica nel volume ‘Dopo il fascismo’. ‘La questione giovanile secondo Antonio La Penna’ (Della Porta Editori). Un viaggio di esplorazione molto indietro nel tempo è quello che ci offre l’’Atlante dei luoghi misteriosi dell’Antichità ‘che Massimo Polidoro ha scritto per Bompiani, illustrato dalle belle tavole di Francesco Bongiorgi.

La scrittura al femminile è al centro della conversazione con Valentina Durante, autrice di ‘Enne’ (Voland), e Alice Urciuolo, che esordisce con ‘Adorazione’ (66thand2nd). Si parla di storie familiari e rapporti tra generazioni con Nicoletta Mondadori, che presenta il suo ultimo libro ‘Una madresvagata e altre storie’ (La Vita Felice). Mentre con Tijana Djerkovic, scrittrice dalle due anime, italiane e serba, si affronta il tema della letteratura migrante con il suo ultimo libro ‘La regina dei cornetti salati’ (Besa).

L’Italia con i suoi traduttori e i grandi maestri della letteratura internazionale sarà la cifra di una speciale giornata, quella di venerdì 4, dedicata alla traduzione. Ci saranno Caterina Garzonio, con la sua traduzione di un grande classico, ‘Il Maestro e Margherita’ di Michail Bulgakov; le voci dalla Turchia di Giulia Ansaldo e Tina Maraucci, interpreti italiane di Sema Kaygusuz e Kemal Yilmaz; Veronica Raimo, la voce italiana di Octavia Butler e di Ali Smith. Anche la poesia avrà il suo spazio, con Roberto Francavilla e i versi di Ruy Duarte de Carvalho, Paola Del Zoppo e i ‘paesaggi’ poetici di Marion Poschmann, Enrico Terrinoni e gli scritti dal carcere del rivoluzionario ed eroe irlandese Bobby Sands. Grande ritorno al Pisa Book Festival per Ilide Carmignani, la voce italiana dei grandi autori della letteratura ispano-americana, che presenta il volume uscito postumo e considerato il testamento letterario di Roberto Bolaño, ‘L’Università Sconosciuta’ pubblicato da SUR.

Il giallo e i noir sono ormai considerati generi classici della letteratura italiana e il Festival presenta anche quest’anno tre novità autunnali: il mago del noir Marco Vichi con l’ultimo nuovo caso del commissario Bordelli, ‘Un caso maledetto’ (Guanda); l’esordio nella narrativa di un inaspettato giallista, il critico e filologo classico dell’Università di Pisa Guido Paduano, ‘Il medico non curante’ (Pacini); e il nuovo ‘legal thriller’ di Michele Navarra, ‘Solo Dio è innocente’ (Fazi), ambientato tra la Barbagia sarda e gli studi legali di Roma.

Il mondo dei giovani, nelle sue varie declinazioni, sarà il filo conduttore della conversazione che Luca Murphy, attore televisivo, terrà con il regista Fernando Muraca, ‘Semplicemente Veronica’ (Città Nuova) e la scrittrice Patrizia Rinaldi, ‘Hai la mia parola’ (Sinnos) sabato 5 dicembre alle ore 10 in un incontro dedicato in modo speciale agli studenti delle scuole medie.

Ai giovani scrittori esordienti è rivolta la masterclass di scrittura di Vanni Santoni, lo scrittore fiorentino che da anni conduce al Pisa Book Festival la rubrica di successo Made in Tuscany. Messa in programma alle ore 11.30 di sabato 5 dicembre la lezione ‘Scrivere, esordire, pubblicare’ può essere seguita dagli studenti universitari e delle scuole superiori che vogliono conoscere i meccanismi che regolano il mondo letterario e l’editoria in Italia.

A Palazzo Blu si danno appuntamento anche gli organizzatori dei principali festival del libro in Toscana per parlare delle buone pratiche messe in rete. Il giorno di apertura giovedì 3 alle ore 11.30 verrà presentato il nuovo portale ‘La Toscana dei Festival’ realizzato dalla Regione Toscana nell’ambito del Patto per la Lettura. Partecipano come testimonial Osvaldo Bevilacqua (I colori del Libro – Bagni Vignone), Ernesto Ferrero (Premio Von Rezzori – Città di Firenze), Fabio Galati(Pisa Book Festival) e Sacha Naspini (L’anno che verrà – Pistoia).

Anche quest’anno la scienza trova spazio nel palinsesto grazie alla collaborazione con lo European Gravitational Observatory e il suo direttore Stavros Katsanevas, che ha invitato lo storico della scienza Stefano Gattei e l’astrofisica Patrizia Caraveo per ripercorrere insieme le tappe, da Galileo ad oggi, delle rivoluzioni che hanno trasformato la nostra immagine del Cosmo. ‘Galileo, la luna e i buchi neri’, che conclude il programma domenica alle 18.30, è un incontro da non perdere.

Tutti i giorni sempre su YouTube PisaBookFestival e sui social media consigli di lettura e libri in pillola presentati dagli autori in diretta dalle librerie di Pisa: La Feltrinelli, Blu Book, Pellegrini e la libreria per ragazzi Gli Anni in Tasca.

Il nuovo formato online del Festival prevede quattro giorni di diretta dalle 10 alle 20 sui canali YouTube e Facebook con ospiti collegati da ogni parte d’Italia. Una vera trasmissione televisiva in diretta da uno studio d’eccezione, il Museo Palazzo Blu di Pisa. Sarà questa l’occasione per offrire ai visitatori del Pisa Book Festival anche dei mini-tour guidati fra le collezioni permanenti e le mostre allestite. La realizzazione tecnica è affidata a Devitalia.

Partner sostenitori: Fondazione Pisa, Palazzo Blu, Regione Toscana, Comune di Pisa, Camera di Commercio. Media Partner: Rai Radio 3. Per iscriversi al canale YouTube >> www.pisabookfestival.com/wp-content/uploads/2020/11/Kit-immagine-foto.zip; Per conoscere tutto il programma >> www.pisabookfestival.it.