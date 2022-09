Pisa Buskers al Giardino Scotto

Venerdì 23 e sabato 24 settembre arriva la magia del circo al Giardino Scotto. Dalle 17:00 alle 24:00 si terrà la quinta edizione del Pisa Buskers che quest’anno si rinnova e diventa Il Giardino Incantato: più di 40 esibizioni adatte ad un pubblico di ogni età distribuite tra l’Arena del Giardino e il Labirinto.

Non soltanto il Nouveau Cirque che ha rivoluzionato il concetto di arte circense mediante l’uso della teatralità e del racconto ma anche musica, teatro e street art. Due giorni di manifestazione nella spettacolare cornice del Giardino Scotto che, per l’occasione, si trasformerà in un parterre sotto le stelle dove il teatro di strada, la musica e le arti performative saranno protagoniste.

La manifestazione è organizzata da Arti Pendenti per una forma di intrattenimento volta a puntare l'attenzione sulla arti di strada con la voglia e l’intenzione di creare un nuovo paradigma aggregativo, in controtendenza con l’omologazione che anima le strade e le piazze del centro; nel corso della manifestazione ci saranno laboratori e spettacoli dedicati ai più piccoli con performances clownesche, circo, bolle di sapone e mangiafuoco; la sera musica, acrobatica aerea e altri spettacoli, tutti rigorosamente a ingresso libero.

L’intento degli organizzatori è di dare vita a una manifestazione continuata e coinvolgente per far conoscere ad un pubblico eterogeneo le potenzialità di questo tipo di formula, che, al quinto atto ha già lasciato intravedere le grandi potenzialità nella creazione di un sistema basato sulla collaborazione di varie associazioni e attività operanti nel settore artistico; sullo sfondo il Giardino Scotto irrorato di colori e allegria per l’occasione e valorizzato in vari punti nevralgici.

Programma

Venerdì 23 Settembre

Bosco Incantato - Labirinto

18:30 “FATA FOGLIA” - Melodie evocative d'Arpa

18:30 “LA MARCOLFA E LE ERBE MIRACOLOSE”- Marta Mingucci - Natura Teatro, spettacolo teatrale e botanico ispirato alle erbarie e alle guaritrici

19:15 “IL FOLLE FOLLETTO ELICRISO” - Gaia Atmen - Narrazione e circo comico

20:00 “OGGETTI VOLANTI BEN IDENTIFICATI” - Compagnia dei Karacongioli, di e con Andrea Vanni - Spettacolo comico di giocoleria ed equilibrismo

20:45 “FATA FOGLIA” - Melodie evocative d'Arpa

20:45 “LA MARCOLFA E LE ERBE MIRACOLOSE” - Marta Mingucci - Spettacolo teatrale e botanico ispirato alle erbarie e alle guaritrici

21:15 “IL FOLLE FOLLETTO ELICRISO” - Gaia Atmen - Narrazione e circo comico

22:00 “OGGETTI VOLANTI BEN IDENTIFICATI” - Compagnia dei Karacongioli, di e con Andrea Vanni - Spettacolo comico di giocoleria ed equilibrismo

Arena

17:00 LABORATORI DI CIRCO - A cura Antitesi Teatro Circo

20:00 “BOLLE STRABELLE” - Thomas Goodman - Spettacolo poetico di bolle di sapone

20:45 “LUMEN” Duo Edera, di e con Claudia Bandechi ed Elisa Drago - Acrobatica Aerea

21:15 “SPYRAL 2.0” - Lucignolo e il fuoco - Fire-Show di teatralità, tecnica, movimento, relazione, manipolazione di e con la Fiamma

21:45 “BOLLE STRABELLE” - Thomas Goodman - Spettacolo poetico di bolle di sapone

22:30 “LUMEN” - Duo Edera, Claudia Bandechi ed Elisa Drago - Acrobatica Aerea

23:00 SPYRAL 2.0” - Lucignolo e il fuoco - Fire-Show di teatralità, tecnica, movimento, relazione, manipolazione di e con la Fiamma

Itineranti

“SILVANA” - Massimo pugno di fuoco & Sem Fuego - Parata di trampoli con fauni e alberi

“ELISIR N.6” – Elvira - Performance in movimento di specchi, ali, abbracci, lavanda.

Sabato 24 Settembre

Bosco Incantato

18:30 “FATA FOGLIA” - Melodie evocative d'Arpa

18:30 “IL SIGNORE DELLE CILIEGIE” - Felice Pantone - Cantastorie

19:15 “OGGETTI VOLANTI BEN IDENTIFICATI” - Compagnia dei Karacongioli, di e con Andrea Vanni - Spettacolo comico di giocoleria ed equilibrismo

20:00 “IL FOLLE FOLLETTO ELICRISO” - Gaia Atmen - Narrazione e circo comico

20:45 “FATA FOGLIA” - Melodie evocative d'Arpa

20:45 “IL SIGNORE DELLE CILIEGIE” - Felice Pantone - Cantastorie

21:15 “OGGETTI VOLANTI BEN IDENTIFICATI” - Compagnia dei Karacongioli, di e con Andrea Vanni - Spettacolo comico di giocoleria ed equilibrismo

Arena

17:00 LABORATORI DI CIRCO - A cura Antitesi Teatro Circo

19:00 “BOLLE STRABELLE” - Thomas Goodman - Spettacolo poetico di bolle di sapone

19:45 “SPYRAL 2.0” - Lucignolo e il fuoco - Fire-Show di teatralità, tecnica, movimento, relazione, manipolazione di e con la Fiamma

20:15 “IL CARRETTO DEL GIOCOLIERE” - Sem Fuego - Giocoleria luminosa, magia e roue cyr

20:45 “BOLLE STRABELLE” - Thomas Goodman - Spettacolo poetico di bolle di sapone

21:30 “L'ULTIMO DOMINATORE DEL FUOCO” - Massimo Pugno di Fuoco - Spettacolo di manipolazione del fuoco, mangiafuoco, sputafuoco e giocoleria infuocata

22:00 CONCERTO – Adriano Bono & The Reggae Circus – Spettacolo musicale e performance cicrcensi

Itineranti

“SILVANA” - Massimo pugno di fuoco & Sem Fuego - Parata di trampoli con fauni e alberi

“ELISIR N.6” – Elvira - Performance in movimento di specchi, ali, abbracci, lavanda.