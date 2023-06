"Fantascienza rossa", al via il Pisa Chinese Film Festival 2023

Si svolgerà dal 19 al 22 giugno l'edizione 2023 del Pisa Chinese Film Festival, le cui proiezioni, tutte a ingresso gratuito ed in lingua originale con sottotitoli in italiano, si terranno all'aperto all'Arena Estiva Parco delle Concette nella suggestiva cornice delle mura storiche. Le presentazioni e le attività culturali connesse al festival, sempre all'aperto, si terranno invece alla Nunziatina, ancora una volta nel cuore del giugno pisano.

L'edizione 2023 vede aumentare le collaborazioni: a quella con il Far East Film Festival di Udine, vera e propria istituzione del cinema asiatico in Italia giunto alla 25° edizione, e a quella con il Cinema Arsenale di Pisa, storico partner del progetto, quest'anno si aggiunge quella con il Trieste Science Plus Fiction Festival, realtà consolidata nel panorama della cultura fantascientifica europea, organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground.

Le novità

L'edizione 2023 inaugura un nuovo filone di ricerca riassunto nel titolo della rassegna: "Fantascienza Rossa. Il futuro secondo il cinema cinese". I titoli proposti dal Pisa Chinese Film Festival 2023, infatti, hanno come elemento in comune il filone fantascientifico. È la prima volta nella sua ormai longeva attività che il Pisa Chinese Film Festival si confronta con un ‘genere' specifico, individuandone aspetti peculiari, stilistici e di contenuto. La Fantascienza, sin dalle sue origini, è cartina tornasole di una visione del futuro, documento prezioso sull'identità di una cultura, le sue aspettative, le sue paure profonde. E questo vale a maggior ragione per una realtà come quella della Cina contemporanea la cui industria cinematografica – soprattutto negli ultimi dieci anni – sta investendo ingenti capitali in produzioni di alto livello tecnico e con una vocazione mondiale.

Dopo il successo del kolossal The Wandering Earth (????) diretto dal regista Frant Gwo nel 2019 (campione di incassi in patria), le produzioni cinesi hanno dimostrato di poter competere sul mercato internazionale con opere che, oltre a non temere il confronto con la più blasonata fantascienza occidentale, mostrano evidente ‘caratteristiche cinesi'. Non è un mistero che il genere fantascientifico faccia da vero e proprio vettore all'immagine di sé che la Repubblica Popolare sta pazientemente edificando agli occhi del mondo: una potenza avanzata tecnologicamente, capace di affrontare le sfide del futuro, aperta alla conoscenza e dotata di quello spirito di adattamento che le consente di essere avanguardia rispetto ai cambiamenti globali, anche quelli più improbabili (e frutto di fantasia).

La scelta dei film in cartellone è il frutto di una sintesi dei migliori lavori dell'ultimo anno di attività cinematografica made in Cina, una sorta di declinazione delle ‘letture' del genere più rappresentative di questo importante fenomeno: dai film catastrofici agli ‘incontri ravvicinati', dai viaggi interplanetari alle apocalissi cosmiche. Un approccio rinnovato, che ha individuato sul campo alcuni dei titoli che hanno incontrato il gusto del pubblico più grande del mondo, con una particolare attenzione alle mode, ai personaggi, ma anche alle ‘firme' che arricchiscono il panorama dell'industria cinematografica cinese contemporanea. La Cina rappresenta un osservatorio privilegiato su quelli che sono oggi i gusti, le avanguardie, addirittura le storie che talvolta rimbalzano anche nel contesto europeo.

Tutti i titoli presenti in cartellone saranno a ingresso gratuito e in lingua originale, con sottotitoli in italiano. L'ingresso degli spettatori è garantito fino a esaurimento dei posti a disposizione.

Il manifesto d'autore

Il manifesto dell'edizione 2023 è firmato da Francesco Guarnaccia. Classe 1994, Francesco Guarnaccia è fumettista e illustratore. Fa parte del collettivo Mammaiuto, con cui ha pubblicato ‘From Here To Eternity'. Sue recenti uscite sono ‘Iperurania' e ‘Party Hard'. È vincitore di prestigiosi premi (Gran Guinigi, Micheluzzi, Bartoli) e pubblica con Feltrinelli, Bao, De Agostini, BeccoGiallo, Shockdom, Rizzoli, "Linus", "Internazionale", "Smemoranda" e molte realtà dell'autoproduzione italiana.

Il programma