Arti marziali, tè e giochi d'Oriente: Pisa incontra la Cina

Un incontro rivolto alla cittadinanza per far conoscere e divulgare la cultura cinese partendo dalla consapevolezza delle energie vitali, racchiuse nel concetto di 'Qi' (energia vitale). E’ il progetto 'EsserQi' promosso dall’associazione culturale EstOvesEst (EOE), in collaborazione con l’Istituto Confucio di Pisa e l’ente di promozione sociale A.C.S.I. Comitato Territoriale di Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa. L’incontro si svolgerà in Logge dei Banchi sabato 5 novembre e sarà incentrato sulle arti marziali tradizionali, sul tè e sui giochi cinesi.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, mercoledì 2 novembre, con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti, alla presenza di Paolo Pesciatini, assessore al Turismo del Comune di Pisa, Elisa Debernardi e Cristian Biasci, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione EstOvestEst, Huang Yunlin, direttrice dell’Istituto Confucio di Pisa, e Luca Malucchi, presidente del comitato A.C.S.I. di Pisa.

La mattina dalle 9:30 alle 12:30 verranno invitate le scuole a partecipare a un seminario rivolto ai più giovani, che prevede una parte teorica e una pratico-esperienziale, sotto la guida dei vari maestri referenti. Il pomeriggio tra le 15:00 e le 19 si svolgerà un incontro a carattere teorico in modalità conferenza con dibattito che, oltre a permettere un confronto con i maestri, mirerà a facilitare uno scambio di esperienze fra gli appassionati di arti marziali e quanti vi si accostano per la prima volta.

Verranno presentati dai maestri presenti i vari stili delle discipline Qi Gong e Tai Ji Quan, con il coinvolgimento del pubblico presente nell’eseguire alcuni movimenti propri delle suddette discipline.



Nella stessa giornata verrà esposta la storia del tè cinese, descrivendo le varie tipologie attualmente coltivate. Attraverso un percorso geografico nella Cina dei nostri giorni si inquadrerà l'importanza e la complessità della cultura del tè. Durante la degustazione saranno esposte in rassegna le più importanti città della Cina per la cultura del tè e tipologie di lavorazione, affrontando gli effetti del suo uso sul corpo ai fini del benessere della persona. Verrà data inoltre rilevanza al significato della cerimonia del tè (Gong fu cha), come rito sociale e spirituale che abbraccia i principi dell’armonia, rispetto e contemplazione dell’uomo con la natura, tali da assumere un carattere rituale, come forma di un’attività culturale.



L’associazione ToscanaGo introdurrà infine i partecipanti ai giochi cinesi ed in particolare alla pratica del Go.

Per partecipare all’iniziativa è consigliata la prenotazione scrivendo a eovestest@gmail.com oppure telefonando al numero 3755301468.

"Riteniamo che il turismo sia una convenzione di pace e di scambio tra i popoli - dichiara l’assessore Paolo Pesciatini - e questa iniziativa mette in evidenza quello che è il dialogo necessario tra oriente ed occidente. Un dialogo interculturale che, in questo caso, avverrà attraverso una serie di canali come le arti marziali, il gioco e la cultura del tè, così importante per la civiltà cinese. L’appuntamento sarà inoltre per noi l’occasione per ricordare i 50 anni dalla morte di Ezra Pound, avvenuta il 1° novembre del ’72, il grande poeta americano che inserì all’interno dei suoi 'Cantos' proprio una sezione dedicata alla civiltà e alla cultura cinese. Un grande del pensiero che dialogò anche con Pier Paolo Pasolini, di cui proprio oggi, 2 novembre, ricorre l’anniversario di morte. Del resto proprio Ezra Pound, che amava Pisa diceva 'Sotto nuvole bianche, cielo di Pisa da tutta questa bellezza qualcosa deve uscire'. Ecco credo che sarà il dialogo, che nasce dalla nostra città, che farà comparare ed emergere tanta bellezza".