Convegno 'Vittime del dovere: disciplina e recente giurisprudenza'

Si rinnova l’importante e atteso appuntamento a Pisa con l’Associazione Vittime del Dovere. Sabato 1° ottobre, dalle 9.30 alle ore 16.30, presso il Comune di Pisa, Palazzo Gambacorti, via degli Uffizi n.1, si terrà il Convegno dal titolo “VITTIME DEL DOVERE: DISCIPLINA E RECENTE GIURISPRUDENZA”.



L’evento, che giunge alla sua seconda edizione, si inserisce tra i progetti e gli impegni in ambito culturale e di approfondimento giuridico professionale realizzati annualmente dall’Associazione.



Uno spazio di discussione e di studio, dedicato all’esame e al confronto sulla delicata tematica delle Vittime del Dovere, grazie alla partecipazione di illustri professionisti ed esperti della materia.



Il seminario, in particolare, si articolerà in due tempi.



Dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso la Sala Regia del Comune di Pisa, si terrà la prima parte dell’evento, dedicata all’esame della normativa nazionale, alle proposte di equiparazione e all’evoluzione della recente giurisprudenza su alcuni aspetti critici, tra cui il tema della valutazione delle invalidità e dell’imprescrittibilità dello status.

Apriranno la giornata, con i saluti istituzionali, la Dott.ssa Giovanna Bonanno, Assessore alla Sicurezza, alla Polizia Municipale, al contrasto alle mafie e alla cultura della legalità del Comune di Pisa, e la Dott.ssa Emanuela Piantadosi, Presidente dell’Associazione Vittime del Dovere.

Seguiranno poi gli interventi del Prof. Avv. Giuseppe Campanelli, Prof. Diritto Costituzionale nell’Università di Pisa, della Dott.ssa Valentina Gemignani, Dirigente Capo della Direzione Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Avv. Paola Maria Di Luccia, Avvocato del Foro di Monza per l’Ufficio Legale Associazione Vittime del Dovere, dell’Avv. Andrea Bava, Avvocato del Foro di Genova e dell’ Avv. Stefano Maccioni, Avvocato del Foro di Roma, entrambi Soci onorari dell’Associazione.



Dopo una breve pausa, alle ore 14.00 si terrà, nella Sala Baleari del Comune di Pisa, la seconda parte dell’incontro dedicata al dibattito “Le Vittime del Dovere e le problematiche del Comparto Sicurezza”, volto ad approfondire le difficoltà attuali di coloro che prestano servizio, i rischi e la tutela della salute, in rapporto anche con la tutela prevista per le Vittime del Dovere.



Il pomeriggio vedrà l’intervento del Vicepresidente dell’Associazione Ambra Minervini, dell’Avv. Pietro Porciani, del Foro di Milano, nonché lo scambio di opinioni e punti di vista tra i Delegati delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate e i rappresentanti sindacali.



Si segnala che l’evento ha, altresì ottenuto il prezioso patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa, del Comune di Pisa, nonché dell’Università degli Studi di Pisa.



La partecipazione prevede inoltre l’attribuzione di n. 6 crediti formativi ordinari non frazionabili riconosciuti dell’Ordine degli Avvocati di Pisa.





Per informazioni e prenotazioni inviare una e-mail a segreteria@vittimedeldovere.it o telefonare al numero 331 4609843.