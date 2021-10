Continuano i tour guidati con l’iniziativa RiscopriAmo Pisa, avviata dal Comune di Pisa.

Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 25 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa.

Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del partecipante e la data del tour.



Il tour in partenza sabato 23 ottobre alle ore 15.00 ha come titolo 'Pisa e il mediterraneo: la Cittadella e gli Arsenali Repubblicani'.

Questa parte della città più di ogni altra consente di ritrovare l’identità storica della medievale Pisa Repubblica Marinara. E’ il luogo per eccellenza dove con ingegno e creatività i pisani costruirono le galee che solcavano il Mediterraneo, trasportando uomini e merci, contatti e idee. Grazie al recente restauro, i partecipanti potranno addentrarsi in questo spazio ritrovato per scoprirne la storia e le varie trasformazioni.



Meeting Point: Piazza San Paolo a Ripa d’ Arno, Lungarno Sonnino, davanti alla facciata della chiesa : 10 minuti prima della partenza del tour.

