'Pisa e l'oriente': visita guidata

“Pisa con la sua torre pendente, il suo Duomo che somiglia a quello di Santa Sofia, mi dà l'idea d'una città orientale” cosi Lord Byron descrive Pisa nel suo diario.

Una visita alla scoperta di Pisa e dei suoi legami con l’Oriente islamico e quello latino tra l’XI e il XVI s.: parleremo di arte, storia, mercanti, crociati, cavalieri e corsari.



Info



Quando: Sabato 19 settembre - ore 18:00

Dove: Porta Nuova, Piazza Manin

Durata: circa 2 ore



Costo: 12€ per persona (incluso 2€ per la radiolina)

La visita è gratuita per i bambini al di sotto di 10 anni accompagnati da un adulto.

Per info e prenotazione (obbligatoria): 331 908 0137

Email: fanny.weitel@grandtouritalie.com