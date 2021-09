Le Casetorri a Pisa

"Grande città, nel territorio della quale si contano quasi diecimila torri, adatte e predisposte per la battaglia" così Beniamino di Tudela descriveva nel XII secolo la città di Pisa. Un percorso guidato, all'interno del centro storico, che permetterà ai partecipanti di conoscere la storia di queste strutture architettoniche, i materiali, le tecniche, le decorazioni e le curiosità legate a queste opere dell'ingegno medievale.



Appuntamento per domenica 12 settembre.

Prenotazione obbligatoria

https://www.impegnoefuturo.it/evento/12-settembre-2021-pisa-e-le-sue-torri/

Ritrovo alle h 10:00 in Piazza Garibaldi.

Durata del percorso: 2,00 ore circa

Il costo è di 10,00 euro, gratuito bambini sotto i dieci anni.

N.B. il percorso si svolgerà tutto in spazi all'aperto. Per questa ragione non occorrerà presentare il Greenpass, ma sarà comunque richiesto ai partecipanti l'utilizzo della mascherina durante la visita.



Per info:



eventi@impegnoefuturo.it349 3695672