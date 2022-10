Prezzo non disponibile

Grande attesa per Pisa Food & Wine, l’evento dedicato alla promozione dei prodotti e dei colori del territorio delle Terre di Pisa, che quest’anno compie 10 anni e torna in Piazza Vittorio Emanuele II dalle 17 di venerdì 14 ottobre alle 21 di domenica 16 ottobre.

Oltre 80 produttori agroalimentari e vitivinicoli delle Terre di Pisa hanno aderito all’evento della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e accoglieranno il pubblico con degustazioni tipicità e delizie a 'Km Zero', offrendo la possibilità di acquistare direttamente i prodotti: formaggi, salumi, pasta, tartufi, miele, cioccolato, dolci e conserve, olio, vino, birra e liquori.

Pisa Food & Wine non è solo la mostra mercato, ma un ricco calendario con più di 40 eventi tra masterclass di vino, masterclass di cioccolato, laboratori di liquori, showcooking, tour guidati di vini, salumi, formaggi e olio guidati da esperti di AIS e FISAR, ONAF, ONAS e ASCOE, g e tanto altro: un’esperienza a tutto tondo con assaggi impreziositi da racconti e curiosità sulla storia dei prodotti, le caratteristiche organolettiche e tanti piccoli segreti del processo di trasformazione per rendere unico il vostro viaggio.

Pisa Food & Wine è anche un’occasione per approfondire la conoscenza dei prodotti grazie alle proposte dei ristoranti e dei bar della piazza di menù dedicati, dove le materie prime sono le protagoniste di piatti contemporanei o della tradizione abbinati ai vini della DOC Terre di Pisa.

Al Festival il gusto si coniuga con la salute a tavola, all’insegna del benessere e della gioia di stare bene; numerose le iniziative realizzate in collaborazione con il Centro Nutrafood dell’Università di Pisa (laboratori, giochi e quiz, informazioni su acquisti e consumi consapevoli in ambito alimentare) e uno showcooking dedicato alle intolleranze per conoscere nuove ricette buone e salutari.

Un evento non solo per grandi ma anche per i più piccoli con un programma di attività ludico-educative sull’alimentazione e gustose merende, oltre a laboratori di arti circensi 'circooking'.

E per finire un’occasione per scoprire le Terre di Pisa: le bellezze del centro storico e del suo entroterra, delle realtà museali e dei siti di interesse storico culturale, che per l’occasione offrono vantaggi ai visitatori del Terre di Pisa Food & Wine. Tutte le informazioni e le offerte turistiche sono disponibili sul sito della manifestazione https://pisafoodwinefestival. it/2022.

Il Festival ha il patrocinio del Comune di Pisa, dell’Università di Pisa e della Regione Toscana e gode della Partnership con Vetrina Toscana, AIS e FISAR.

Sponsor della manifestazione: Uliveto.