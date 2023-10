Pisa Food & Wine, undicesima edizione del festival enogastronomico

Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, in piazza Vittorio Emanuele II, si terrà l'undicesima edizione della kermesse enograstronomica 'Pisa Food & Wine Festival". L'edizione di quest'anno vede la presenza di oltre 80 produttori provenienti dalle Terre di Pisa, dove è possibile assaporare ed acquistare le prelibatezze che solo la Toscana autentica sa offrire. Tra gli stand il profumo irresistibile del tartufo bianco si intreccia con l'invitante richiamo della pasta appena confezionata. Il cioccolato artigianale, con la sua fragranza avvolgente, sfida la volontà di chiunque si avvicini, mentre i salumi e i formaggi stagionati emanano un profumo robusto che crea un'atmosfera densa di tentazioni. Il miele, i dolci e la birra trovano il loro spazio accanto agli oli extravergini d'oliva freschi di frangitura. Immancabile protagonista il vino, il nobile protagonista di questa festa dei sensi. Sabato 21 ottobre a pranzo e cena è in programma l'atteso appuntamento con chef Max Mariola con i prodotti del territorio protagonisti di due suoi show cooking, evento su prenotazione.

Il festival offre anche l'opportunità di imparare e scoprire: degustazioni guidate e masterclass si concentrano sulla prestigiosa DOC Terre di Pisa, accompagnate da esperti sommelier dell'AIS e della Fisar. Ma non è tutto. Per gli amanti del cibo, ci sono tour guidati alla scoperta dei salumi, dei formaggi e dell'olio, mentre più piccoli possono mettere le mani in pasta con laboratori creativi situati ai piedi del celebre murale di Keith Haring, 'Tuttomondo'. I tour sono su prenotazione

L'evento non si limita alle delizie del palato, ma si estende anche all'educazione alimentare. Grazie alla collaborazione con l'Università di Pisa, sono previste iniziative educative che promuovono la consapevolezza su come gustare e apprezzare i cibi nella loro autenticità. Durante il fine settimana della manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, tutta la città e il territorio si 'vestono a tema' proponendo un fitto programma di visite guidate alle mostre e ai musei, itinerari tematici e convenzioni specifiche.

Info

Apertura stand a ingresso libero in Piazza Vittorio Emanuele II: venerdì 20 ottobre dalle 17 alle 21 - sabato 21 ottobre dalle 11 alle 23 e domenica 22 ottobre dalle 11 alle 20 vendita e degustazione di tipicità locali e delizie a Km zero. Prenotazione laboratori, masterclass, show cooking e tour guidati direttamente sul sito www.pisafoodwinefestival.it.