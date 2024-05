Indirizzo non disponibile

Sabato 18 maggio, dalle 10 alle 18, le Logge di Banchi di Pisa diventeranno il centro del gioco e del divertimento della città. Organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda, dall’Associazione Alipes e dal Circolo Primavera, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Pisa, l'evento è inserito nel progetto GREAT (Gioco Responsabilità Educazione Apprendimento per Tutti) e si propone di valorizzare l'importanza del Gioco in ogni ambito sociale e culturale.

L'importanza del gioco è riconosciuta persino dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (articolo 31): attraverso il gioco, i bambini, e non solo loro, comunicano, apprendono, esplorano la realtà esterna, gestiscono le emozioni, programmano e creano progetti, si relazionano con gli altri e sviluppano la propria creatività. Il progetto è nato anche con lo scopo di coinvolgere e dare visibilità a quelle numerose associazioni e realtà che da molti anni si dedicano al gioco e ne diffondono il valore e l'utilità creando una sinergia di azioni e interventi finalizzate ad utilizzare il gioco anche come 'azione formativa'.

Questi i giochi, le attività e le associazioni che saranno presenti a 'Pisa in Gioco' nella giornata di sabato:

- OxyzO Orizzonti Ludici -Tana dei Goblin Pisa, con giochi da tavolo per tutte le età e gusti,

- OrangeTeam LUG Group, con i famosissimi mattoncini colorati

- Circolo Scacchistico La Torre, per gli appassionati degli scacchi e delle sue strategie;

- Pisa Go Club: con l'antico e affascinante gioco del GO;

- Simone Palandri, l'artigiano del legno con i suoi “giochi futuristici dal passato”;

- Misericordia di Pisa, che svolgerà simulazioni di soccorso per le scuole;

- associazione pedagogica Violaciocca con laboratori per bambini.

Inoltre, vi saranno sezioni dedicate ai:

- giochi della tradizione regionale sarda (curati dall'associazione Grazia Deledda);

- "Fumetti in Gioco", a cura del Circolo Primavera;

- "spazio morbido" per i più piccoli, a cura dell'associazione Alipes.

Oltre a tutto questo, ci sarà una intera sezione curata dalle scuole, che parteciperanno con progetti e creazioni incentrate sul gioco: saranno presenti gli studenti del Liceo Artistico Russoli di Pisa e Cascina e l'Istituto Comprensivo Gamerra di Pisa.