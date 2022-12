'Pisa Is Natale': il programma

Prezzo non disponibile

Tutti gli eventi previsti dal cartellone 'Pisa Is Natale' annunciato dall'amministrazione comunale di Pisa.

Giovedì 8 dicembre

- Marina di Pisa, Lungomare - Tirrenia, piazza Belvedere (dalle ore 15 alle ore 18): 'Dixie Quartet Christmas' marching band;

- Marina di Pisa, piazza Baleari (ore 16): accensione della composizione natalizia;

- Tirrenia, piazza Belvedere (ore 16.30): accensione albero di Natale;

- Calambrone, Eliopoli (ore 17): accensione albero di Natale;

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia – Borgo (dalle ore 16.30 alle ore 17.30): 'Scuola Bonamici', spettacolo itinerante con canzoni natalizie;

- Pisa, piazza XX Settembre (ore 18): accensione albero di Natale, a seguire 'Canti di Natale' a cura scuola Bonamici.

Venerdì 9 dicembre

- Pisa, piazza la Pera (ore 16 e ore 17.30): 'Teatro Nazionale di Burattini', spettacolo di burattini.

Sabato 10 dicembre

- Pisa, centro storico (dalle ore 15.30): 'Babbo Natale trampoliere', animazione per bambini;

- Pisa, piazza XX Settembre (ore 16 e ore 17.30): 'Teatro Nazionale di Burattini', spettacolo di burattini;

- Pisa, piazza la Pera, installazione della slitta di Babbo Natale;

- Pisa, piazzale Donatello, Cep (ore 16 e ore 17): 'Abracadabra' spettacolo di magia comica;

- Pisa piazza Pertini, Riglione (ore 16): accensione albero di Natale.

Domenica 11 dicembre

- Marina di Pisa, piazza Baleari (ore 15 e ore 16.30): 'Teatro Nazionale di Burattini', spettacolo di burattini;

- Tirrenia (dalle 15.30): 'Babbo Natale acrobatico';

- Pisa, centro storico (dalle ore 15.30 alle ore 17.30): 'Pisa in Blu', performance di danza e arte;

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia – Borgo (dalle ore 16 alle ore 19): 'Teatrini viaggianti', spettacolo itinerante;

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele (dalle 15): installazione della sfera di Natale 'Vieni a fare le tue foto';

- Pisa, via San Francesco (dalle 16): 'La via en rose', animazione di strada, arte circense e scuola di circo.

Venerdì 16 dicembre

- Pisa, teatro Verdi (ore 21.30): 'Happy Swing Christmas', concerto di Natale.

Sabato 17 dicembre

- Marina di Pisa, largo Pontecorvo (dalle 15.30): 'Arriva Babbo Natale', spettacolo di animazione per bambini;

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia – Borgo (dalle ore 16): 'Madame Operà', spettacolo itinerante;

- Pisa, piazza Pertini, Riglione (ore 16 e ore 17): 'Abracadabra', spettacolo di magia comica.

Domenica 18 dicembre

- Marina di Pisa, Litorale (dalle ore 15 alle ore 16): 'Carillon Vivente', spettacolo itinerante;

- Pisa, centro storico (dalle 15.30): 'Trampolieri', spettacolo di animazione;

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo (dalle ore 17 alle ore 18): 'Carillon Vivente', spettacolo itinerante.

Lunedì 19 dicembre

- Pisa, parco via Umberto Viale 16, di fronte scuola primaria Gereschi a Cisanello (ore 15.30): 'Il Canto di Natale', progetto periferie in danza; al termine 'Babbo Natale in furgoncino' doni ai bambini e musica con i Cubi Rossi.

Martedì 20 dicembre

- Pisa, parco di via Pagni, Gagno (ore 15.30): 'Il Canto di Natale', progetto periferie in danza; al termine 'Babbo Natale in furgoncino' doni ai bambini e musica con i Cubi Rossi.

- Pisa, teatro Verdi (ore 21): 'Concerto di Natale', per i Concerti della Normale.

Mercoledì 21 dicembre

- Pisa, parco via Vecellio al Cep: 'Il Canto di Natale', progetto periferie in danza; al termine 'Babbo Natale in furgoncino' doni ai bambini e musica con i Cubi Rossi.

Sabato 24 dicembre

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo (dalle ore 16.00): 'Babbo Natale in slitta' animazione itinerante.

Mercoledì 28 dicembre

- Pisa, Cep (vicino all’ex polveriera) spettacolo di circo e saltimbanco a cura dell’associazione CEPosto per tutti.

Sabato 31 dicembre

- Pisa, piazza dei Cavalieri (dalle ore 22.30 alle ore 23.50): 'Concerto'; ore 00.00 brindisi e auguri di Buon Anno e a seguire (fino alle ore 2): intrattenimento; musicale;

Pisa, Ponte di Mezzo (ore 00.00): Spettacolo pirotecnico.

Domenica 1 gennaio

- Pisa, teatro Verdi (ore 18): 'Concerto di Capodanno'.

Venerdì 6 gennaio

- Marina di Pisa, largo Pontecorvo (dalle 15.30): 'Arriva la Befana', animazione per bambini.