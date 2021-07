Pisa Jazz Festival 2021: gli appuntamenti dall'8 al 10 luglio

Non si fermano i concerti di Pisa Jazz 2021 Re:birth, organizzato dal Circolo Exwide di Pisa, con il contributo di Fondazione Pisa, Ministero della Cultura e Comune di Pisa. Continuano infatti gli appuntamenti al Giardino Scotto di Pisa con i grandi nomi del jazz nazionale e internazionale a luglio e agosto.

Intanto, nei prossimi giorni, un doppio concerto in programma giovedì 8 luglio. Alle 20:45, Ghost Horse. Il gruppo, formato da Dan Kinzelman, Filippo Vignato, Glauco Benedetti, Gabrio Baldacci, Joe Rehmer e Stefano Tamborrino, è l’espansione di Hobby Horse, trio avant-jazz che negli ultimi dieci anni si è posto all’avanguardia di un rinnovamento creativo nella scena jazz italiana. La band presenterà in prima nazionale il nuovo repertorio creato in occasione di una residenza artistica prodotta da Pisa Jazz 2021.

Alle 22:00 uno dei più talentuosi trombonisti del mondo incontra il vibrafonista tra i più attivi del jazz italiano e internazionale. Gianluca Petrella e Pasquale Mirra uniscono in un solo progetto trombone, elettronica, vibrafono e percussioni. Due strumenti acustici dal timbro chiaramente diverso e le rispettive incursioni nell’elettronica. Un duo atipico in un gioco di equilibri tra melodia, ritmo, armonia ed elettronica.

Venerdì 9 luglio, Pisa Jazz presenta lo speciale quartetto di Antonio Sanchez con Donny McCaslin, Miguel Zenon e Scott Colley, un ensemble stellare in cui l'immaginazione, la creatività e il talento di improvvisazione di ogni membro eleva l'esperienza di gruppo a livelli illimitati. Radicato nella tradizione con un palese tocco moderno, il repertorio è avventuroso ma sufficientemente aperto per fornire spazio per un viaggio musicale avvincente e contemporaneo. Il 5 volte vincitore del Grammy Award, Antonio Sanchez è diventato uno dei batteristi più ricercati della scena jazz internazionale. Dopo 18 anni e nove album come uno dei più venerati collaboratori di Pat Metheny, ha registrato e suonato con altri musicisti di spicco e la sua popolarità è aumentata nel 2014 quando ha realizzato Birdman o (The Unexpected Virtue of Ignorance) di Alejandro González Iñárritu, che ha ottenuto 4 premi oscar (incluso il miglior film) e per il quale Antonio ha vinto un Grammy.

Sabato 10 luglio, alle ore 20:45, la serata sarà inaugurata da MAT, il trio formato da Marcello Allulli, Ermanno Baron e Francesco Diodati. Con questo progetto, una totale fiducia reciproca si traduce in concerti carichi di tensione emotiva in cui rapide sferzate noise si alternano a momenti lirici, cori di sinuose melodie si sovrappongono a incastri ritmici complessi. La band presenterà il nuovo disco In Front Of, uscito per la Tuk Music nel 2021. Alle 22:00 in concerto Roberto Ottaviano con il suo Eternal Love Quintet. Miglior Album Top Jazz 2020, e secondo posto come miglior artista e miglior gruppo nel referendum di Musica Jazz, attivo sulla scena Jazzistica Internazionale da circa trent’anni, Roberto Ottaviano ha suonato ed inciso con alcuni tra i più importanti musicisti americani ed europei a cavallo tra diverse generazioni.Una musica che vuole andare all’essenza universale del jazz come preghiera laica, rituale comunitario, canto di liberazione.

PREVENDITE E PRENOTAZIONI: I concerti al Giardino Scotto prevedono un ingresso a pagamento, mentre i concerti e gli incontri al Giardino di Via la Nunziatina sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, così come i concerti alla Chiesa della Spina e al Camposanto Monumentale. I biglietti per i concerti sono acquistabili in prevendita online su Oooh.events e su pisajazz.it. Per gli eventi gratuiti è prevista prenotazione obbligatoria sugli stessi canali: il servizio di prenotazione sarà cinque giorni prima della data dell’evento.

ORARI: L’inizio dei concerti è previsto per le 21:15 ad eccezione dei giorni in cui sono in programma due concerti (08, 10 luglio); in questo caso il primo concerto inizierà alle 20:45 e il secondo alle 22:00. Info: https://pisajazz.it/ / info@pisajazz.it

