Pisa Jazz Spring Season 2022: concerto all'ExWide

Sabato 5 marzo un nuovo concerto per Pisa Jazz Spring Season: il sassofonista Francesco Bearzatti presenta sul palco di Exwide insieme a Federico Casagrande, Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, Portrait of Tony. Il nuovo disco è dedicato a una leggenda del jazz dalla vita irrequieta e avventurosa: il clarinettista, sassofonista e pianista di origine siciliane Tony Scott. Spulciando tra la sua biografia Bearzatti scopre che il 17 giugno del 2021, il grande Antony Joseph Sciacca detto Tony Scott, avrebbe compiuto 100 anni. Decide quindi di rendergli omaggio da clarinettista a clarinettista attraverso sue composizioni originali. Nasce così Portrait of Tony, il nuovo progetto discografico della Parco della Musica Records, un ritratto in musica di uno dei più grandi clarinettisti della storia del jazz.

Tony Scott ha suonato con i più grandi jazzisti dell’epoca d’oro come Errol Garner, Charlie Parker, Art Tatum, Dizzy Gillespie, Thelonius Monk, ha collaborato come clarinettista, pianista, arrangiatore e direttore d’orchestra con la sua grande amica Billie Holiday, ha scoperto e inciso con il pianista Bill Evans. Ha suonato in numerose e famose orchestre americane e tra il 1953 e il 1956 ha diretto la Tony Scott Big Band e il Tony Scott Septet. Francesco Bearzatti è un artista versatile, sessionman prezioso e leader di alcuni dei gruppi più innovativi degli ultimi anni. Dal rock al jazz alla musica elettronica, Bearzatti unisce ai suoi lavori una cultura versatile e inquieta, confluita nei suoi ultimi progetti più trasversali, dal Bizart Trio alla rilettura dei brani dei Led Zeppelin dei Sax Pistols, fino al Tinissima Quartet. Vincitore del Top Jazz 2011, ha pubblicato con la Parco della Musica Records due dischi come leader del Tinissima 4et.

Per informazioni: www.pisajazz.it - info@ pisajazz.it; www.exwide.com – info@exwide. com

La rassegna, che proseguirà con altre due date a marzo, è promossa dal circolo Exwide in collaborazione con Music Pool, con il contributo di Fondazione Pisa, Ministero della Cultura e Comune di Pisa.