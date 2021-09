Pisa & l'Arno: storia di due amanti - Visita guidata Riscopriamo Pisa

Continuano i tour guidati con l’iniziativa RiscopriAmo Pisa, avviata dal Comune di Pisa.

Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 25 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa.

Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data.



Domenica 10 ottobre alle ore 18.00 è in programma il tour 'Pisa & l'Arno: storia di due amanti'. Al fiume Arno e al suo delta, Pisa deve la propria affermazione sia come porto romano di primaria importanza sia come repubblica marinara. Vedremo come nel tempo si sia sviluppato questo legame così forte fra la nostra città e il suo fiume.



Meeting point: Piazza XX Settembre di fronte al Palazzo Gambacorti. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.

