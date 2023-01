Pisa medicea. Trekking urbano con visita a Palazzo Reale

In un insolito pomeriggio, Pisa racconterà una delle sue epoche esteticamente più eleganti, quella Medicea. Ma chi erano i Medici? Quando è iniziata la loro avventura pisana? Finiti i fasti della Pisa Marinara non troviamo una città intenta a “leccarsi le ferite”, ma piuttosto attraversata da un “vento di rinnovamento” culturale e urbanistico. I partecipanti potranno scoprire i segreti dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, visitando il capolavoro del Vasari che è Piazza dei Cavalieri: chi erano gli uomini che diventavano Cavalieri, come si faceva ad entrare in questo sacro ordine, quali erano i loro compiti?



Appuntamento ore 11:15 davanti al museo Nazionale di Palazzo Reale in Lungarno Pacinotti 46.



Dati tecnici: Piccolo trekking urbano pianeggiante con due visite guidate di tipo turistico-culturale, durata 4 ore ca. Fine dell'escursione ore 16:30 ca. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.



Per info e prenotazioni telefoniche: 3477922453



Costo: €17,00 adulti , bambini €8,00 (da 6 a 12 anni)



+ biglietto d’ingresso al Museo di Palazzo Reale (adulti 5€, dai 18 ai 25 anni 2€, gratuito per minori di 18 anni, docenti di Scuole Statali, studenti e docenti delle Facoltà di Lettere, Beni Culturali e Architettura).



+ auricolari €1,50



La quota comprende: Servizio di guida GAE per tutta l’escursione. Promozione "abbonamento": ogni 5 escursioni giornaliere si ottiene uno sconto del 50% sul costo del trekking.