Pisa Medicea: trekking urbano con visita a Palazzo Reale

In un insolito pomeriggio, Pisa racconterà una delle sue epoche esteticamente più eleganti, quella Medicea. Ma chi erano i Medici? Quando è iniziata la loro avventura pisana? Finiti i fasti della Pisa Marinara non troviamo una città intenta a “leccarsi le ferite”, ma piuttosto attraversata da un “vento di rinnovamento” culturale e urbanistico. Potremo scoprire i segreti dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, visitando il capolavoro del Vasari che è Piazza dei Cavalieri: chi erano gli uomini che diventavano Cavalieri, come si faceva ad entrare in questo sacro ordine, quali erano i loro compiti? Queste sono solo alcune delle domande a cui troveremo una risposta con questa visita esclusiva.



Al vostro arrivo ci sarà Chiara ad aspettarvi, in caso di necessità solo il giorno della gita sarà disponibile telefonicamente al 348 3478122



Appuntamento ore 11:15 davanti al museo Nazionale di Palazzo Reale in Lungarno Pacinotti 46.



Dati tecnici: Piccolo trekking urbano pianeggiante con due visite guidate di tipo turistico-culturale, durata 4 ore ca. Fine dell'escursione ore 16:30 ca. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.



Si prega di prenotare entro le ore 12:00 del giorno precedente all'escursione



Per info e prenotazioni telefoniche: 3477922453



Scheda tecnica: N° minimo di partecipanti: 5; Costo: 17,00€ a persona per il servizio guida (adulti; bambini <12 anni 8,00€, <6 anni gratis)



+ biglietto d’ingresso al Museo di Palazzo Reale (adulti 5€, dai 18 ai 25 anni 2€, gratuito per minori di 18 anni, docenti di Scuole Statali, studenti e docenti delle Facoltà di Lettere, Beni Culturali e Architettura).



+ auricolari €2



La quota comprende: Servizio di guida GAE per tutta l’escursione. Promozione "abbonamento": ogni 5 escursioni giornaliere si ottiene uno sconto del 50% sul costo del trekking.