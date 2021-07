Pisa medicea: visita guidata RiscopriAmo Pisa

Continuano i tour guidati con l’iniziativa RiscopriAmo Pisa, avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita per i partecipanti, potrà avere al massimo 25 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data.



Il tour in partenzaalle ore 18.00 ha come titolo '. Cosimo de’ Medici, Lorenzo il Magnifico, Ferdinando de’Medici… Chi non conosce la potente dinastia medicea? Spesso si pensa che il loro nome sia associato soltanto alla città di Firenze, ma non è così. Questo tour porterà alla scoperta dei luoghi pisani che sono indissolubilmente legati alla famiglia de’Medici, con la finalità di offrire un percorso turistico un po' diverso dal solito.Il tour avrà inizio nella Piazza dei Miracoli, per poi proseguire lungo le vie e le piazze della città.: Piazza Duomo 7 presso ufficio turistico del comune di Pisa. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...