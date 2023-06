'Pisa e il Mediterraneo. Nuovi orizzonti a vent'anni dalla grande mostra curata da Marco Tangheroni', convegno ed eventi promossi dai club service

Vent'anni fa il tema Pisa e il Mediterraneo fu rilanciato nella grande mostra curata da Marco Tangheroni attraverso un percorso espositivo che ha raccontato il legame profondo tra la città e il mare. Questo legame fece di Pisa un centro cosmopolita, dove l'incontro con altre culture ha prodotto non solo ricchezze ma anche conoscenza e sapere. A venti anni da quella mostra, che è rimasta una pietra miliare nella storia culturale della città per il suo altissimo profilo scientifico e la capacità di parlare a un pubblico quanto più ampio, i club di servizio pisani e associazioni cittadine intendono ricordare l'insigne studioso e quell'evento offrendo alla città diversi momenti di arricchimento e il convegno 'Pisa e il Mediterraneo. Nuovi orizzonti a vent'anni dalla grande mostra curata da Marco Tangheroni' organizzato per venerdì 9 giugno alle 16 nell'Auditorium dell'Opera Primaziale Pisana.

Il programma è promosso e organizzato da Donne per la Salute, Fidapa Pisa, Inner Wheel Pisa, Lions Club Pisa Host, Lions Club Pisa Certosa, Soroptimist Pisa, Rotary Club Pisa, Rotary Club Pisa-Galilei, Rotary Club Pisa Pacinotti, Rotary Club San Giuliano Terme Fibonacci Distretto 2021, e ha il patrocinio di Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Regione Toscana, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Società Storica Pisana.

Il pomeriggio del 9 giugno sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Pisa Michele Conti, del presidente della provincia di Pisa Massimiliano Angori, e del presidente dell'Opera della Primaziale Pisana Pierfrancesco Pacini.

I lavori del convegno saranno introdotti (e conclusi) da Giuseppe Petralia, professore di Storia Medievale dell'Università di Pisa; seguiranno gli interventi e le relazioni di: Stefano Bruni (Università di Ferrara) "Pisa etrusca, vent'anni dopo", Marinella Pasquinucci (Università di Pisa) "Pisa romana nel network mediterraneo, ed oltre", Maria Luisa Ceccarelli Lemut (Università di Pisa), "L'Oltremare dei Pisani: secoli XI-XIV", Giuseppe Petralia (Università di Pisa), "Il Mediterraneo e Pisa alla fine del Medioevo", Cristina Cagianelli(Storica dell'arte), "Le imprese militari della Repubblica Pisana nell'arte di età medicea e lorenese", Gabriella Garzella (Università di Pisa), "Il mare in città: un percorso ‘mediterraneo' nel cuore di Pisa", Gianfranco Adornato (Scuola Normale Superiore), "'... e ci lasci andar dove nostro chor desidera e ritornar in Porto Pisano a buon salvamento'. I viaggi nel Levante nei documenti dell'Archivio Salviati". Sarà possibile seguire la diretta streaming o, nei giorni successivi, .vedere la registrazione all'indirizzo https://call.unipi.it/PisaMediteraneo2023

Nei giorni successivi seguiranno conversazioni e momenti di approfondimento sul tema "Pisa e il Mediterraneo"; il calendario e le indicazioni per prenotarsi:

Museo Nazionale di Palazzo Reale: 10 giugno ore 11; 1 luglio ore 11 (prenotazioni 050 926573)

Chiesa dei Cavalieri e Palazzo del Consiglio dei Dodici: 12 giugno ore 11 (prenotazioni 050 23391; 340 3019742)

Museo delle Navi Antiche: 16 giugno ore 11 (prenotazioni 055 5520407)

Museo di Palazzo Blu: 17 e 25 giugno ore 11 (prenotazioni 050 916950; info@kinzicacoop.it)

Museo dell'Opera del Duomo: 22 giugno ore 18; 30 giugno ore 10 (prenotazioni 338 5922739; ga.garzella@gmail.com)

Scuola Normale Superiore: 22 e 23 giugno ore 11 (prenotazioni 050 509757)

Museo Nazionale di San Matteo: 24 giugno ore 11; 8 luglio ore 11 (prenotazioni 050 541865)

Palazzo Gambacorti: 26 giugno ore 10 e ore 17 (prenotazioni 347 0853248; cristinacagianelli@gmail.com)

Per un itinerario sulle tracce di Pisa e il Mediterraneo si suggerisce inoltre agli interessati di visitare i seguenti luoghi: