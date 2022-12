Una domenica di shopping e divertimento, nel cuore della città di Pisa, a poche settimane dal Natale. Pisa Move Art in Blu è la manifestazione di Confesercenti Toscana Nord, con l'adesione dei commercianti del centro storico.

Con il patrocinio e il contributo di Comune di Pisa e Regione Toscana e con la compartecipazione di Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e Terre di Pisa. Sponsor Agenzia ABC s.r.l.

Dalle 15.30 alle 18, lungo l'asse principale esibizioni itineranti di danza con Floc.C. Art - Florence Collective Art.

Prosegue il rapporto con Fondazione Palazzo Blu e, anche quest'anno, la manifestazione si collega al più grande evento artistico cittadino e promuove l'arte. Chi farà shopping, nel giorno della manifestazione avrà la possibilità di ricevere in omaggio un ingresso alla mostra I Macchiaioli, a Palazzo Blu fino al 26 febbraio 2023, secondo modalità fissate da ciascun esercente aderente.

Gli artisti animeranno il centro storico per trasmettere la potenza comunicativa della danza, uno dei linguaggi creativi ed espressivi per eccellenza, con il potere di emozionare, coinvolgere e far riflettere. Per l'occasione, il collettivo artistico ha coinvolto ballerini provenienti da diversi mondi, da quello accademico e teatrale, a quello della danza contemporanea, fino alle danze urbane.

Come sempre, promozioni e sconti dedicati, presso le attività aderenti: seguendo i ballerini che indosseranno la T-shirt con i QR Code, sarà possibile ricevere le informazioni sulle promozioni dei negozi aderenti.

Le esibizioni si svolgeranno in piazza Vittorio Emanuele, Corso Italia, piazza del Carmine, piazza XX Settembre e logge de' Banchi, piazza Garibaldi, Borgo Stretto, largo Ciro Menotti e Borgo Largo.

Per informazioni sulle attività aderenti visitate il sito www.pisainblu.it.