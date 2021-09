Apertura straordinaria con visite guidate gratuite al Museo Nazionale di San Matteo

Lunedì 4 ottobre, giorno in cui si celebra San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, il Museo nazionale di San Matteo, normalmente chiuso in questo giorno della settimana, resterà aperto con ingressi e visite guidate alle ore 9,00, 11,30, 15,30 e 17,30, per un numero massimo di 15 visitatori per volta.

Biglietto al costo ordinario di 5 € (con gratuità e riduzioni previste per legge), visita guidata gratuita.



Durante la visita guidata alle collezioni del museo particolare rilievo sarà dato alle opere di Giunta di Capitino, detto Giunta Pisano (1190/1200 circa – 1260).

Considerato il maggiore innovatore della pittura italiana, Giunta fu sicuramente influenzato dal rinnovamento religioso promosso dall’ordine francescano come dimostrano il tentativo di umanizzare il sacro evidente nella Croce firmata dall’artista e il dipinto su tavola cuspidato a lui attribuito raffigurante Francesco e storie della sua leggenda, conservati nella collezione del museo.



La presenza nella tavola di due miracoli narrati per la prima volta da Tommaso da Celano nel 1253, anno in cui, fino a qualche tempo fa, si pensava che Giunta fosse già scomparso, complica la questione dell’attribuzione. Tuttavia, la scoperta recente di un documento che attesta la presenza del pittore a Pisa ancora negli anni Sessanta del secolo potrebbe confermare la realizzazione del dipinto da parte di Giunta attorno al 1255.

