Pisa nascosta (solo Tramontana) - Tour guidato di Riscopriamo Pisa

Continuano i tour guidati con l’iniziativa RiscopriAmo Pisa, avviata dal Comune di Pisa.

Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 25 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa.

Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.



In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del partecipante e la data del tour.

Il tour in partenza Domenica 30 gennaio alle ore 15:00 ha come titolo "Pisa Nascosta (solo Tramontana)".



Questo nuovo tour prende in considerazione solo la parte di Tramontana della città di Pisa. Immersi nel passato i partecipanti vedranno sotto una nuova luce segni, stemmi, archi, muri, statue presenti sotto i nostri occhi tutti i giorni, ma che non guardiamo mai, sempre di corsa presi dagli impegni quotidiani. Tante curiosità e gran finale in Piazza Duomo.





Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.