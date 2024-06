Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Domenica 30 giugno alle ore 21.00 partirà il tour 'Pisa Nascosta: solo Tramontana'.

Punto d'incontro: davanti alla Chiesa di San Pietro in Vinculis (o San Pierino).



Questo nuovo tour prende in considerazione solo la parte di Tramontana della città di Pisa. Immersi nel passato vedremo sotto una nuova luce segni, stemmi, archi, muri, statue presenti sotto i nostri occhi tutti i giorni, ma che non guardiamo mai, sempre di corsa presi dagli impegni quotidiani. Tante curiosità e gran finale in Piazza Duomo.