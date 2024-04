Pisa nascosta - Visita guidata 'RiscopriAmo Pisa'

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12.00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18.00 del giorno precedente la visita.



Domenica 28 aprile alle ore 11.00 partirà il tour 'Pisa Nascosta'.



Un tour alla scoperta dei luoghi meno conosciuti della città, angoli nascosti, insoliti. Il percorso si muove tra i vicoli di Kinzica, alla ricerca di dettagli, come le curiose scritte arabe sui tombini di via dell’Occhio, o la misteriosa chiesa di San Canuto… Sarà esistita davvero? Attraversando via San Martino, tra antichi mestieri e personaggi curiosi, il viaggio prosegue oltre il ponte delle Fortezza per visitare il quartiere di san Francesco. Dall’antica Chiesa di San Luca fino ai mercati di piazza dei Chavoli, tra iscrizioni misteriose e statue romane nascoste, i partecipanti scopriranno una città ricca di storie e curiosità. Il tour termina in piazza Garibaldi.