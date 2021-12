Continuano i tour guidati con l’iniziativa RiscopriAmo Pisa, avviata dal Comune di Pisa.

Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 25 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa.

Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del partecipante e la data del tour.



Il tour in partenza sabato 11 dicembre alle ore 15.00 ha come titolo 'PISA NELL’ 800 E I GRANDI RESTAURI DI ALESSANDRO GHERARDESCA'.

'Alessandro Gherardesca. Architetto toscano del Romanticismo' cosi s’intitola un libro dedicato al grande architetto 'pisano' che venne pubblicato in occasione dell’anniversario dei 150 anni dalla sua morte. Questo architetto incise molto sull’architettura civile pisana. Egli riuscirà a far coesistere due

correnti che, almeno all’apparenza, sembravano non poter coesistere: il neoclassicismo e il romanticismo. La visita un’occasione per immergersi nella Pisa ottocentesca parlando di storia, tradizioni e anche 'rivoluzioni'. Il fil rouge sarà Alessandro Gherardesca con le sue opere iniziate e mai finite, i suoi splendidi restauri ma anche i suoi 'errori'.



Meeting Point: Piazza XX Settembre di fronte al Palazzo Gambacorti. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour