Pisa nell'Ottocento: il secolo delle trasformazioni

Una visita dedicata a Pisa nel XIX s. e ai cambiamenti istituzionali, sociali e culturali che hanno segnato la nostra città: dal ritorno dei Lorena al Regno d’Italia, dai salotti letterari alle grandi scoperte scientifiche e culturali e dalle opere pubbliche all’industrializzazione.



Quando: 25 ottobre - ore 16:00

Dove: Piazza dei Cavalieri, Fontana del Gobbo

Durata: circa 2 ore



Costo: 12€ per persona (incluso 2€ per la radiolina)

La visita è gratuita per i bambini al di sotto di 10 anni accompagnati da un adulto



Per info e prenotazioni (obbligatoria):

331 908 0137 o fanny.weitel@grandtouritalie.com