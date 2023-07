Open Day all'Its Prodigi: presentazione dei corsi di informatica e digitale il 20 luglio alla sede di Cna Pisa

L'ITS Prodigi, Academy toscana dedicata all'Informatica e al Digitale, organizza un Open Day per il terrà il 20 luglio alle 17 alla sede di CNA Pisa in via Carducci 39 a Ghezzano (Pi). L'evento offrirà a tutti gli interessati l'opportunità di scoprire i corsi in partenza, incontrare i coordinatori didattici e visitare le strutture formative. In particolare, sono due i corsi che partiranno a ottobre: "Full Stack Developer & Integrator" e "Sviluppatore VR per Metaverso e Gaming".



Il corso "Full Stack Developer & Integrator" si propone di formare professionisti altamente specializzati nel campo dello sviluppo e integrazione full-stack. I partecipanti acquisiranno competenze essenziali per soddisfare le esigenze delle aziende ICT sia nel nostro territorio che nel mercato in generale. Il corso "Sviluppatore VR per Metaverso e Gaming" permetterà di acquisire competenze specifiche per diventare esperti nello sviluppo di applicazioni VR per il metaverso e il gaming. I partecipanti saranno in grado di sfruttare le opportunità offerte da queste tecnologie emergenti.



ITS Prodigi fa parte del circuito degli ITS, scuole ad alta specializzazione tecnologica che collaborano strettamente con imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, scuole e agenzie formative. Il suo obiettivo è formare giovani diplomati fino ai 34 anni e favorire la loro occupazione nel settore tecnologico in Toscana. Obiettivo che persegue insieme alle aziende del territorio, in prima linea nella preparazione dei corsi, strutturati in base alle concrete esigenze del mondo del lavoro.



La scuola, con sedi a Empoli, Pisa, Siena e Arezzo, offre sei corsi di studio biennali. Ogni corso prevede un massimo di 25 posti e per essere ammessi è necessario, oltre al superamento della prova di selezione, essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, essere in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e aver frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore. Le iscrizioni per il corso “Full Stack Developer & Integrator" si chiudono il 13 Ottobre alle 13:00, mentre quelle per "Sviluppatore VR per Metaverso e Gaming" si chiudono il 16 Ottobre alle 13:00. L'Open Day del 20 luglio rappresenta un'opportunità unica per conoscere da vicino l'offerta formativa di ITS Prodigi. Gli interessati possono iscriversi inviando una mail a info@itsprodigi.it oppure iscriversi direttamente sul sito di ITS Prodigi: https://www.itsprodigi.it/per-gli-studenti/open-day-its-prodigi/