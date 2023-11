'Pisa Revenue Experience': l'evento dedicato alla crescita delle strutture ricettive

Prende il via la prima edizione di 'Pisa Revenue Experience', un nuovo evento di rilievo nel panorama dell’ospitalità e dedicato ai professionisti del settore alberghiero che si terrà mercoledì 8 novembre dalle ore 9 a Pisa alle Officine Garibaldi (via Gioberti, 39). L’evento, aperto al pubblico, è promosso e organizzato da Oike Hospitality con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa, il patrocinio del Comune di Pisa e il contributo degli sponsor Style'n Travel Creative Agency, Gruppo Paim, Officine Garibaldi, Hotel Cube Wow, Revenue Goal, Lybra Zucchetti, Scalapay, Vuit e Slope.

"Una nuova iniziativa concepita per fornire ai professionisti del settore le conoscenze, le risorse e le relazioni necessarie per eccellere in un ambiente competitivo" spiega Niccolò Scorza del gruppo Oike Hospitality. "L’evento, che ospiterà interventi di autorità e aziende leader del settore, sarà un’occasione unica per esplorare le più recenti strategie di crescita e vendita nel settore alberghiero. I punti salienti verteranno su 'Revenue Management all’avanguardia', dove i protagonisti di spicco nel campo del Revenue Management condivideranno le loro visioni e strategie più efficaci per massimizzare i profitti e l’occupazione, e Networking strategico, in modo da offrire ai partecipanti l'opportunità di stabilire relazioni professionali durature".

"L’industria alberghiera è in costante evoluzione e temi sempre più incisivi sul futuro dell'ospitalità come quelli trattati in 'Pisa Revenue Experience', correlati a una gestione oculata delle risorse e a strategie di vendita ben definita, possono offrire spunti veramente interessanti per i professionisti del settore" afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

"Il Revenue Management è un'opportunità concreta per i professionisti dell'ospitalità e del settore alberghiero e ricettivo" le parole del presidente di FederAlberghi Confcommercio Pisa Andrea Romanelli. "Ben vengano iniziative come questa in grado di analizzare in modo competente e approfondito un segmento che si occupa dell'ottimizzazione dei profitti in relazione alla massimizzazione dell'occupazione, basato sull'analisi dei dati storici".

Per ulteriori informazioni e per la registrazione all’evento, è a disposizione il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/744086521817?aff=oddtdtcreator. Contatti: info@pisarevenueexperience.it; sito Web www.pisarevenueexperience.it Facebook @pisarevenueexperience, Instagram @pisa_revenue_experience. La società cooperativa Oike Hospitalyty opera nel settore dell’ospitalità dal 2013 con diverse strutture dislocate sul territorio italiano. Il rispetto per la natura, l’amore per le tradizioni e la voglia di offrire ai propri ospiti un’esperienza unica, sono le basi da cui è nato questo progetto.