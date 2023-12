Il Pisa Rock Corner nasce con lo scopo di promuovere e dare spazio a gruppi emergenti universitari o del circondario, trasformando gli spazi di studio in centri di socialità e incontro culturale; organizzato dall'Associazione Studentesca Sinistra Per, è realizzato con i contributi per le attività studentesche dell'Ateneo di Pisa.



Il concerto si terrà nel cortile del Polo Porta Nuova (Via Padre B. Fedi) il 9 Dicembre dalle ore 21:21.



Quest'anno saranno sul palco: Open Mice, gruppo made in UniPi, una combinazione tra cantautorato, rock e hip hop; Giuditta, band emergente di Brescia di cantautorato rock elettronico con all'attivo l'omonimo EP uscito nel 2022; I Segreti di Hansel, band alternative rock pisana, che da poco ha presentato il secondo album in studio, 'Tienimi Ora'.



L'ingresso è come sempre gratuito.



PROGRAMMA

- ore 21.21 Open Mice

- ore 22.00 Giuditta

- ore 23.00 I Segreti di Hansel





Per ulteriori informazioni visitare la pagina instagram @pisarock.fest oppure scrivere alla mail info@sinistraper.org