Pisa self protection conference

Sei pronto a imparare come proteggerti in situazioni pericolose?

Scopri le tecniche e le tattiche di Difesa Personale che possono fare la differenza.

Non perdere l'opportunità di migliorare la tua sicurezza!



PROGRAMMA:



- Venerdì 17 orario 17:30 - 20:30: Workshop "Comprendere il pericolo".

GRATUITO e aperto a tutti. Preiscrizione obbligatoria.



- Sabato 18 orario 9:30 - 12:30: Tecniche e tattiche difensive contro minaccia armata di coltello.

Aperto a tutti - preiscrizione obbligatoria



- Sabato 18 orario 15:00 - 18:30: Tecniche, tattiche e opzioni per un intervento in sicurezza.

Riservato FF.OO/FF.AA/G.P.G. e istruttori Arti Marziali e S.d.C.

Preiscrizione obbligatoria



DOVE:

AKEA Pisa c/o New Millennium Gym, piazza Cacciamano 34, Cascina (PI)



INFO ED ISCRIZIONI (entro il 10 maggio):

tel/whatsapp: 328 237 0994



oppure su

https://www.eventbrite.it/e/880689224177



Link Evento Facebook:

https://fb.me/e/d7k0ylryE





https://www.akeapisa.it