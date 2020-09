'Pisa: stelle e poesia'

Tempo, cosmo e poesia: pochi luoghi al mondo li racchiudono insieme. Uno di questi è Piazza dei Miracoli. In occasione della notte internazionale della Luna, promossa dalla Nasa, vi proponiamo una serata in cui vivere le meraviglie della città di Pisa.

-- Visita guidata della Piazza e del Battistero

A cura di Impegno e Futuro coop.

-- Letture di brani e poesie degli autori legati alla città

-- Madrigali a tema

A cura di EnXemble

-- Osservazione al telescopio di Giove, Saturno e naturalmente della Luna

-- Illustrazioni celesti: costellazioni e miti

A cura di Tommaso Sorrentino

--Piazza dei Miracoli: orologio cosmico

Illustrazione delle simbologie astrali e temporali della Piazza.

--Il suono dell’universo: vocalizzi nel Battistero con il soprano Jennifer Schittino

Durata approssimativa 2 ore

1°Tour ore 19:30

2°Tour ore 20:30

3°tour ore 21:30

Dettagli della visita:

--Prenotazione obbligatoria

--Ritrovo al Museo delle Sinopie

--15€ Adulti. Biglietto per il Battistero incluso

--5€ Bambini al di sotto dei 10 anni



Attenzione

Sarà necessario rispettare le seguenti linee guida.

Mantenere la distanza interpersonale. indossare la mascherina.

Utilizzare gli isolatori,forniti ad inizio visita, per l’osservazione ai telescopi.

Saranno presenti dispenser di gel igienizzante in diverse postazioni. Prima della partenza di ogni tour verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea con termoscanner.

Info e prenotazioni

email: info@impegnoefuturo.it

Tel: 050.894088